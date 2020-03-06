Сильвио Берлускони расстался со своей невестой

Даже когда по Италии разгуливает коронавирус, число заболевших уже перевалило за 4 тысячи, по всей стране закрыты школы, музеи и кино, итальянцы не забывают о делах амурных. Тем более, если они касаются видных политиков.

На этой неделе стало известно, что всесильный патриарх итальянской политики и известный покоритель женских сердец Сильвио Берлускони расстался со своей пассией, тридцатипятилетней Франческой Паскуале, с которой был вместе последние 12 лет. Эту новость на Апеннинах узнали из официального сообщения секретариата возглавляемой Берлускони партии "Вперед Италия!", в котором любопытным итальянцам сообщается, что Сильвио и Франческа "остались друзьями".

Бывшая возлюбленная на публике пытается держать марку и желает "кавалеру" (именно так называют Берлускони в Италии) найти "женщину, которая будет о нем заботиться, как это делала она. Однако, поговаривают, что на самом деле расставание Франческа переживает трудно. Особо ее оскорбило то, как ей сказали "чао" - в официальном партийном заявлении. А ведь раньше "Сильвио относился к ней как королеве". "Я чувствую себя преданной, от меня избавился друг, которого я так любила! - страдает блондинка. - Я всегда испытывала к нему искренние чувства, со всем уважением относилась к его семье и детям".

О разладе в отношениях Берлускони и Паскуале поговаривают уже давно. И не малую роль в этом могли сыграть однопартийцы "кавалера". Многие из них откровенно недолюбливали Франческу, которая, по их мнению, слишком уж активно вмешивалась в политические дела, пыталась "ограничить доступ" к Берлускони некоторым соратникам по партии и даже жестко критиковала главного политического союзника своего жениха - лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, не давая ему "высокую оценку ни как политику, ни как мужчине".

Сильвио разрыв с давней подругой переживает на вилле свой дочери под Ниццей. Там он решил передохнуть и переждать эпидемию коронавируса, который, по словам близких, серьезно пугает его. Но добровольная "самоизоляция" восьмидесятитрехлетнего премьера не будет тоскливой, ведь компанию ему составит новая пассия - тридцатилетняя Марта Фашина, тоже, как и Паскуале, блондинка. По слухам, свой выбор на Марте Берлускони остановил уже давно, а злые языки утверждают, что не просто так она неожиданно для всех получила место от "Вперед Италии!" в парламенте в 2018 году. Впрочем, особой активности на законотворческой поприще она действительно не проявила, хотя и является членом комитета по обороне Палаты депутатов. Однопартийцы надеются, что Фашина, в отличие от Паскуале, не будет "лезть не свое дело" и вмешиваться в серьезные политические игры.

Тем более, что Берлускони и Фашине есть о чем поговорить и кроме политики. Марта страстно болеет за футбольный клуб "Милан" - детище Сильвио. Называют ее и "фанаткой" самого "кавалера" - по крайне мере на руке у нее имеется татуировка с инициалами "С.Б.".

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34-летняя модель из Марокко Иман Фадил считалась ключевой свидетельницей по делу о вечеринках Сильвио Берлускони с эскортницами на своей вилле. Напомним, эта давняя скандальная история получила название «дело Руби» в честь несовершеннолетней танцовщицы (тоже из Марокко), с которой тогдашний премьер Италии якобы имел сексуальную связь. Следствие началось еще в 2010 году, Берлускони оправдали, но впоследствии процесс возобновили - уже из-за подкупа свидетелей (подробности)