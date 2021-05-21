Доклад американских конгрессменов: США могли быть причастны к возникновению COVID-19

В Конгрессе считают, что США могли быть причастны к возникновению COVID-19 Фото: Shutterstock

Желая в очередной раз обвинить Китай в провоцировании пандемии COVID-19, республиканцы из комитета по разведке Палаты представителей США поставили под подозрение собственную страну. Как следует из отчета парламентариев, выдержки из которого публикует Fox News, Соединенные Штаты могли быть причастны к проводившимся в КНР исследованиям смертоносных вирусов.

- Существуют явные признаки того, что американские правительственные учреждения и академические институты могли финансировать или сотрудничать с Уханьской лабораторией в рамках «исследований усиления функций», - утверждают докладчики.

При этом в отчете подчеркивается, что часть результатов была опубликована «уже после того, как правительство США приостановило подобные исследования на своей территории из-за этических опасений по поводу их применимости для биовооружений и возможности случайного возникновения пандемии».

Здесь важно разобраться, что это за зверь такой, «усиление функций». В медицинских и научных кругах этот эвфемизм означает исследования по повышению вирулентности и летальности патогенов и вирусов, направленные на повышение их способности заражать различные виды и усиливать смертоносное воздействие. Проще говоря, берем обычную заразу и делаем ее злее. Официально подобные исследования ведутся в целях улучшения защиты от новых потенциально опасных вирусов и для разработки вакцин. Но они чрезвычайно опасны в силу риска утечки «синтетических» организмов в окружающую среду.

То есть американцы, понимая, что такие опыты могут привести к катастрофе, в свое время просто делегировали опасную работу китайцам. Это примерно как вынести какое-то вредное производство в страну третьего мира, чтобы заводские трубы там небо коптили. А теперь их же и обвиняют, утверждая, что имеются «значительные косвенные доказательства», что вспышка коронавируса в Китае произошла из-за утечки вируса из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

Так что теперь вряд ли кому-то покажутся странными утверждения о существовании международной сети американских лабораторий, занимающихся разработкой биологического оружия, в том числе и в странах СНГ.