Война миров: экс-солистка "Serebro" заявила, что Леонтьеву, Расторгуеву и Газманову пора уходить со сцены

Свои пять копеек в "войну миров" внесла неожиданная персона: экс-солистка группы "Serebro" Ольга Серебкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шоу-бизнес, в котором поющие блогеры смешались с именитыми артистами, не зря называют "клубком целующихся змей": оба лагеря, хоть и улыбаются при встрече, друг друга явно недолюбливают. На открытое противостояние до сих пор решались разве что Лариса Долина да Валя Карнавал, но теперь в команде молодых прибыло. Свои пять копеек в "войну миров" внесла неожиданная персона: экс-солистка группы "Serebro" Ольга Серебкина, которая в свои 36 полжизни провела на сцене и вряд ли считалась своей среди так называемых "фрешменов".

В очередном выпуске YouTube-шоу "Ночной контакт" певице задали провокационный вопрос: "Каким трем артистам российской эстрады давно пора на покой?". По правилам, Серебкина могла и не отвечать, но тогда ей пришлось бы стерпеть неприятное наказание. Из двух зол, как ей казалось, Ольга выбрала меньшее...

- Классный артист Леонид Леонтьев, но он уже взрослый, - заявила артистка. - Что, он не Леонид? Валерий? Вот кстати, Леониду Якубовичу тоже пора. Он не из шоу-бизнеса? Тогда Газманов, и Расторгуев, - согласилась гостья с подсказками ведущих.

При этом самой звезде еще есть, что сказать публике.

- Я не до конца раскрыла свой потенциал в качестве сольной артистки, - призналась Серебкина. - Сейчас я работаю над своей второй пластинкой. Думаю, в ней будет около 10 треков, все - максимально мощные. Поверьте, даже если на моей пластинке будет всего одна песня, она будет такой, что ее захочется скачать.

Между тем, успех группы "Serebro", которую окончательно распустили два года назад, ни одиночке Серебкиной, ни Лене Темниковой, ни другим солисткам повторить не удалось. Под руководством Макса Фадеева девчонки буквально рвали чарты с "Мамой Любой" и даже участвовали в "Евровидении". А занявшись сольной карьерой, переключились с опостылевшей поп-музыки на неформат, и тогда совсем пропали с радаров...

Кстати, до этого свое незнание именитых артистов продемонстрировала Ольга Бузова. На одной из светских премий поющая ведущая перепутала фамилию Лещенко с Левченко. Впрочем, Лев Валерьянович благородно простил блондинке эту оплошность.

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