"Перед смертью удалили грудь": сын рассказал, в каких муках умирала Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину

Татьяну Проценко нередко и в жизни называли Мальвиной - по роли, которую она сыграла в детстве.

Татьяна Проценко скромно похоронена в Москве на Пыхтинском кладбище. Актриса, известная по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино", скончалась 19 мая. Перед смертью она долго болела. Из-за рака ей удалили грудь, а в апреле 53-летняя женщина заразилась коронавирусом.

На скромную церемонию прощания с Татьяной Проценко допустили всего несколько человек. "Танечка вчера обрела вечный покой на Пыхтинском кладбище рядом со своим папой. Кладбище расположено на Боровском шоссе, неподалеку от ее родного Внуково. Могилка рядом с храмом", - поведал вдовец.

Актер Алексей Войтюк с трудом подбирает слова. Мужчина раздавлен горем. По словам Войтюка, артистка боролась с онкологическим заболеванием почти три года. Ослабленный организм не смог справиться, когда женщина заразилась коронавирусом. "Мы боролись почти три года с переменным успехом. Может быть, она бы справилась, но вот коронавирус злосчастный удар исподтишка нанес, и организм, ослабленный химией, не справился", - рассказал Алексей.

Сын актрисы Проценко признался, что с трудом пережил последние дни жизни матери. "У нее была четвертая стадия рака. Ей удалили одну грудь. У нее были метастазы, развившиеся из кишечника. Ей в животе все вырезали. Это были тяжелые с точки зрения женской психологии операции", - рассказал Владимир Проценко в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Весной Татьяне Анатольевне назначили ударный курс химиотерапии, который актриса переносила очень плохо. В какой-то момент выяснилось, что она заболела коронавирусом и ее подключили к аппарату ИВЛ. "У нее было кровотечение внутреннее, дикий кашель, что-то там внутри разорвалось. Ее положили под аппарат ИВЛ. Ты понимаешь, что это минимум месяц просто лечения от коронавируса. За этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии, то прогрессирует болезнь. Но не убрать коронавирус ты не можешь. И в этом плане здесь уже была ситуация, как в шахматах: шах и мат", - добавил Владимир.

По словам молодого человека, его мама была идеалом. "Все матери так или иначе как-то отдают тепло какое-то, доброту, но моя мама, наверное, отдавала это в три раза больше, я в этом убежден. Сейчас после этих слов должен разреветься, но в тоже время я понимаю, что маме бы было очень плохо и очень неприятно видеть, как я тут реву", - сказал 16-летний Владимир.