Россия рвется в чемпионы Европы по разводам. Впереди — только Украина

Причина распада семей не только в объективной бедности, но и в завышенных ожиданиях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

НОТАРИУС ВМЕСТО ЗАГСА

Евростат (статистическая служба Евросоюза) сообщил: Россия — в лидерах среди Европы по разводам. У нас распадается чуть ли не 2 из каждых 3 семейных союзов. Самое обидное, что тут не спишешь на происки врагов - эти цифры подтверждается и данными Росстата, предоставившего «КП» информацию о созданных и распавшихся семьях.

Но социологов этими подсчетами не удивить.

- Нет смысла говорить о чемпионах по разводам, когда каждая страна играет по своим правилам, - заявил kp.ru профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. - Статистика разводов целиком зависит от законодательства страны. Если развод получить легко, то их будет много. Если трудно, то на бумаге будет мало, а де-факто семьи все равно будут распадаться, не оформляя разрыва отношений.

Штука в том, что в большинстве европейских странах и некоторых штатах США очень жесткое законодательство о разводах. Там, прежде чем оковы тяжкие семейные падут, придется изрядно пыль по судам поглотать. Да и потом много лет немалые денежки платить детям и бывшим супругам.

- Поэтому люди на Западе предпочитают не вступать в официальный брак, а просто сожительствуют, - продолжает Синельников. - В качестве замены брака распространена такая форма как гражданский союз (civil union). Его участники именуются гражданскими партнерами и оформляют эти отношения у нотариуса. Подписывают соглашение о совместном проживании, владении имуществом. Это дает практически такие же права, как и законный брак — одна сторона может унаследовать имущество другой, может получить пенсию по потере кормильца, если один умрет, а другой был у него на иждивении. В некоторых странах гражданские союзы, если один из партнеров иностранец, дают право на гражданство. Основное их отличие от браков состоит в легкости расторжения. Как составили договор в нотариальной конторе, так его там и расторгли. По требованию одной из сторон, без объявления причины и без согласия другой стороны. Но если партнеры совместно приобрели имущество (а для этого и заключается договор), его делят так же, как и после развода.

Получается, относительно невысокое число разводов на Западе — это во многом результат теневых семейных отношений. По статистике одно, а по жизни другое — совсем, как у нас с доходами. Очень может быть, что если бы учитывались и гражданские союзы, то статистика разводов на Западе была бы ничуть не меньше, чем у нас.

При этом о большей стабильности официальных браков в Европе говорит и их средняя продолжительность. Если в России это 10 лет, то в Италии, например, 15, в Франции — 13 лет. Еще штрих - европейцы вступают в брак в более зрелом возрасте, чем мы. Но и в России брачный возраст постепенно растет.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВСЕ БЕДЫ ОТ БЕДНОСТИ

На статистику разводов влияет и экономика.

- На Западе более тщательно подходят к выбору партнера, потому что развод сопряжен с крупными финансовыми рисками, - обращает внимание старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталия Чистякова. - А у нас многим людям нечего терять, кроме своих чувств.

По данным ВЦИОМ, почти половина (46%) россиян основной причиной разводов назвали бедность, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Причем в 2013 году такой ответ давали только 21% отвечавших.

Причина распада семей не только в объективной бедности, но и в завышенных ожиданиях.

- Социальные сети задают нам абсолютно нереальные стандарты, - говорит эксперт «Радио КП» семейный психолог Андрей Зберовский. - Можно подумать, что все живут в ресторанах и не вылезают из загранпоездок. Женщины, насмотревшись такого, тут же думают: «А чем я хуже? Моя проблема — это муж, который мало зарабатывает. Так что пошел он куда подальше, я нового найду».

Инициатор «имущественных» разводов — как правило, женщина, говорит психолог. Но не всегда упреки в меркантилизме справедливы.

- В России много браков, когда женщина по своему образовательному и культурному уровню выше мужчины, - продолжает Зберовский. - Ничего удивительного — высшее образование имеют 37% женщин, а среди мужчин «корочки» лишь у 29%. И чем менее образован человек, тем проще ему кажется мир. Он уверен, что без особых знаний и усилий все у него может получиться. Например, нас сейчас заваливает проблема игромании. Биржи, покер, он-лайн казино, тотализатор. Множество мужчин пытается с их помощью получить легкие деньги, вырваться из бедности. А ведь это ловушка. Муж просаживает семейный бюджет, женщины раз-другой простили, потом подают на развод либо пытаются спасти семью с помощью психолога.

Но не только экономика влияет на разводы — есть и обратная зависимость. Чем больше разводов, тем больше домохозяйств. Нужно больше квартир, машин, обстановки. Двоим одиноким людям требуется больше имущества, чем семье из двоих человек — это очевидно.

ВИНОВАТ НЕРАВНЫЙ БРАК

А еще в том, что русские, да и вообще, бывшие советские впереди европейцев и американцев по разводам, виновата загадочная русская душа.

- В России совсем другой подход к браку, - убежден Андрей Зберовский. - Наш человек считает, что в семейных отношениях нет никаких закономерностей, и любовь все победит. Брак по расчету осуждался и в советские времена, термин «выгодная партия» считался старорежимным. Еще одна особенность - у нас очень много смешанных браков: межнациональных, межрелигиозных, межэтнических, между представителями разных культурных и социальных слоев, я их называю микс-браками. Ничего хорошего из этого не выходит. А Европа и США стоят на другой позиции — браки должны заключаться внутри своей социальной группы. Когда люди находят пару из своего круга, с общими взглядами и интересами, то у них гораздо выше вероятность гармоничного союза.

Особенности наших традиций создают еще одну причину брака, заведомо обреченного на развод.

- Иногда женщина заранее планирует просто выйти замуж и родить, - продолжает психолог. - А потом можно и разойтись с человеком, с которым нет общих интересов. Спрашивается, почему просто не родить? А чтобы получить социальный статус разведенной женщины. Он выше, чем у той, которая ни разу не была замужем. Для многих важно и то, чтобы ребенок был рожден в браке.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А как у них

В ГЕРМАНИИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ НЕ СПАСЕТ ДАЖЕ КОНТРАКТ

В Германии процент распавшихся браков почти в два раза ниже, чем у нас.

- В Германии бракоразводный процесс — это очень сложная процедура, - сказала «КП» адвокат Инюрколлегии Ольга Бурдонова, специализирующаяся на судебных процессах в этой стране. - Независимо от того, есть дети или нет, супругов разводят только в суде. У каждой стороны должен быть адвокат. Если у человека низкий доход, то адвоката ему предоставляет государство. Заявить «Я его разлюбила» - это для суда не довод. Должно быть подтверждено документально или свидетелями, что супруги как минимум год не живут вместе. Либо по разным адресам, либо, если проживают по одному адресу, то не ведут общего хозяйства.

Плюс к этому инициатора расторжения брака ждут серьезные материальные издержки.

- Существует Дюссельдорфская таблица алиментов, в которой расписано, какие выплаты необходимы на ребенка в зависимости от возраста, — продолжает адвокат. - Платить надо до тех пор, пока ребенок не обретет финансовую независимость. Он может достичь совершеннолетия, окончить университет, но не устроиться на работу — и папе придется его содержать. Либо доказывать в суде, что сын или дочь вполне могли бы найти работу, но специально не хотят этого делать. То же и в отношении бывшей жены — если она была домохозяйкой и по объективным причинам не может найти работу, суд может обязать мужа выплачивать ей сумму на проживание, пока она не найдет работу или не вступит в новый брак. Сторона, которая посчитала себя потерпевшей от распада семьи, может заявить о возмещении морального вреда.

Даже брачный договор не гарантирует сохранность кошельков.

- Некоторые думают, что пропишут в контракте, что в случае развода жена, условно говоря, уходит, в чем пришла — не пройдет, - рассказывает адвокат. - Суд может посчитать такую меру несправедливой и обязать мужчину выплачивать бывшей жене достойное содержание, пока та не начнет самостоятельно зарабатывать. Поэтому немцы довольно неохотно вступают в брак, а женившись, не спешат разводиться.

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