Задержание основателя Nexta в Белоруссии: Почему на самом деле Минск посадил самолет с Романом Протасевичем

Оппозиционный блогер и активист, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Фото: REUTERS

Забавно, как белорусская оппозиция в изгнании и примкнувшая к ней российская ищут аргументы в пользу того, что захват основателя Нехты был подстроен изначально. Самолет с ним, напомню, был посажен в Минске после сообщении о минировании на борту.

Ну конечно подстроен. И конечно об этом никогда официально не скажут. Но это качественно проведенная спецоперация, в ходе которой был задержан носитель огромного массива информации. Сейчас он запоет, «как обгонял, как подрезал». Дудь локти будет кусать. Об этом ему Протасевич в Варшаве не рассказывал.

Именно поэтому мне кажется, что это не договорняк с Западом. Западу меньше всего нужно, чтобы всплыли пикантные подробности отношений Нехты с их кураторами. А что-то мне подсказывает, они всплывут в любом случае. Хотя о достоверности деталей наверняка будут споры. Впрочем, всегда ведь можно все свалить на то, что показания даны под пытками.

Если абстрагироваться от политики, то мне Протасевича абсолютно не жаль. Кажется совершенно справедливым, что провокатор, отправлявший людей на незаконные акции, игравший ими через Телеграм, управлявший ими, как в игре-стратегии, пользовавшийся ими, как одноразовым материалом, сам присядет к ним в одну камеру.

Что до воя о «государственном терроризме», который, как по методичке, подняла оппозиция (Тихановская, требующая исключить Белоруссию из ICAO, уверен, только сегодня узнала, что это такое), то где вы все, морализаторы, были, когда я опубликовал данные о том, что точно также Украина собиралась похитить не одного, а 33 человека. Да вы бы стоя аплодировали СБУ, если бы у них получилось. Обвините США в похищении людей по всему миру. Но вы не обвините, потому что ЭТО ДРУГОЕ.

Турки с привлечением истребителей посадили сирийский пассажирский самолет в Анкаре, подозревая перевозку оружия? Это другое.

Украина угрожая боевой авиацией заставила белорусский «Боинг» с антимайдановцем Арменом Мартиросяном приземлиться в Киеве? Это другое.

Под давлением США в Австрии заставили сесть самолет президента Боливии Эво Моралеса, подозревая, что на борту – Эдвард Сноуден? Это тоже другое.

Белоруссия, по крайней мере, посадила борт в своем воздушном пространстве и задержала гражданина своей страны.