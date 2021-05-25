Посадить самолет в Минске решил командир рейса Афины-Вильнюс

Самолет авиакомпании Ryanair RYR 1TZ 23 мая следовал из Греции в Литву, но экстренно сел в Минске. Фото: REUTERS

Решение о том, продолжить ли полет в пункт назначения при угрозе взрыва на борту, возвращаться назад или садиться в ближайшем аэропорту, как правило, принимает экипаж. А конкретно - командир авиалайнера.

Вот какая расшифровка переговоров самолета авиакомпании Ryanair RYR 1TZ , который следовал из Греции в Литву 23 мая, была опубликована Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии во вторник, 25 мая.

В 09:28 пилот приветствует пункт контроля в Белоруссии:

- Минск, приветствую, борт RYR 1TZ.

Через 6 секунд диспетчер Минска отвечает:

- RYR 1TZ, Минск контроль, добрый день, вы на радаре.

09:30:49

Диспетчер:

- RYR 1TZ.

Пилот:

- Да, продолжаю движение.

Диспетчер:

- RYR 1TZ, у нас есть информация для вас от спецслужб, что на вашем борту заложена бомба, и она может быть активирована над Вильнюсом.

09:31:17

Пилот:

- Подождите. ОК. Можете повторить сообщение?

Диспетчер.

- RYR 1TZ, повторяю, мы имеем информацию от спецслужб о том, что у вас на борту может быть бомба. Эта бомба может быть активирована над Вильнюсом.

Пилот:

- Понятно.

09:31:42

Диспетчер:

- По соображениям безопасности вам рекомендовано приземляться в Национальном аэропорту Минска.

Пилот:

- ОК, ну что, понятно, предложите нам альтернативу, пожалуйста.

09:32:59

Пилот:

- Эта бомба… есть сообщение — откуда она? Откуда вы получили информацию о ней, об этом?

Диспетчер:

- RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.

Самолет авиакомпании Ryanair RYR 1TZ на летном поле в Минске. Фото: REUTERS

Пилот:

- Жду, продолжаю движение.

09:33:42

Диспетчер:

- Служба безопасности аэропорта проинформировала, что они получили информацию по электронной почте.

Пилот:

- Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер:

- Это сообщение было разослано по нескольким аэропортам.

Пилот:

- Понятно.

09:34:49

Пилот:

- Не могли бы вы дать информацию, кто конкретно (какая компания) дает рекомендацию, предупреждение? Это аэропорт вылета или аэропорт прибытия?

Диспетчер:

- RYR 1TZ, это наша рекомендация.

Пилот:

- То есть вы сказали, что это ваша рекомендация.

09:42:49

Диспетчер:

- У нас есть частота приземления для Вильнюса 131.750

Пилот:

- 131.750 у нас есть контакт (далее неразборчиво)

09:44:38

Диспетчер:

- RYR 1TZ, сообщите свое решение, пожалуйста.

Пилот:

- Мне нужен ответ на вопрос, какой код (неразборчиво) зеленый , желтый или красный.

Диспетчер:

- Понятно.

09:45:09

Диспетчер:

- Они говорят код красный.

Пилот:

- Все ясно, в таком случае мы просим удерживать текущую позицию.

Диспетчер:

- Держите позицию, совершайте маневры(повороты) по своему усмотрению

Пилот:

- ОК, совершаем перемещения на наше усмотрение.

09:47:12

Пилот:

- Это борт RYR 1TZ, объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY. Мы перенаправляемся в аэропорт Минска.

Диспетчер:

- RYR 1TZ MAYDAY, принял. Ожидайте векторов.

Пилот:

Ожидаем

09:48:10

Пилот

- Запрашиваем снижение до 10000 футов.

Диспетчер:

- RYR 1TZ, спускайтесь FL100.

09:52:29

Диспетчер:

-RYR 1TZ сообщите о пассажирах на борту и есть ли на борту опасные грузы.

Пилот:

- Никаких опасных грузов, ожидайте. На борту 133 человека.

Диспетчер:

- RYR 1TZ понял, курс 130, погода чистая.

Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, был снят с рейса Ryanair RYR 1TZ в Минске. Фото: REUTERS

«КП» попросила прокомментировать действия экипажа и диспетчерских служб летчика Андрея Ламанова, который, будучи командиром экипажа самолета Ту-154, 7 сентября 2010-го посадил борт, где отказали системы электропитания, следовавший рейсом №516 по маршруту Полярный-Москва, в закрытом для использования аэропорту Ижма в республике Коми.

- Когда пилот просит диспетчера уточнить, какой код — зеленый, красный или желтый — что он имеет ввиду?

- Это не «код опасности», коды устанавливаются разные, например 7.00, 75.00 — это код ответчика. Они обозначают либо аварийную ситуацию, либо угон самолета, либо иную опасность. Главная рекомендация при этом — снижение на эшелон. Примерно до 4500 метров.

- Тут пилот запрашивает снижение до 10000 футов.

- Ну это и есть примерно такая высота. Если считать в метричной системе, желательно ниже 4200 метров. И выход на посадку на ближайшем аэродроме.

- Во время начала переговоров Минск был ближайшим из международных.

- Тогда командир экипажа все сделал правильно. Анонимные звонки и сообщения в 90-е, например, поступали регулярно.

- Решение принимают не наземные службы, а только экипаж?

- Командир экипажа. Не диспетчеры. Разработана специальная инструкция по этому поводу. В ней четко сказано: решение по ситуации принимается на борту, посадка производится на ближайшем к моменту поступления сообщения аэродроме.

- Претензий к пилотам предъявлять нельзя?

- Никаких. Они выполнили все как положено. Сколько времени прошло? Несколько минут всегда уходит на принятие решения, как правило. Даже предполагая, что скорее всего это блеф.

- Вы за штурвалом такие сообщения получали?

- Нет. Но при обучении в Питере мне коллеги про такие случаи рассказывали, в 90-е годы. После чего инструкция по действию в таких ситуациях и появилась.

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