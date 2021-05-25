Посадить самолет в Минске решил командир рейса Афины-Вильнюс

Самолет авиакомпании Ryanair RYR 1TZ 23 мая следовал из Греции в Литву, но экстренно сел в Минске.
Фото: REUTERS
Решение о том, продолжить ли полет в пункт назначения при угрозе взрыва на борту, возвращаться назад или садиться в ближайшем аэропорту, как правило, принимает экипаж. А конкретно - командир авиалайнера.
Вот какая расшифровка переговоров самолета авиакомпании Ryanair RYR 1TZ , который следовал из Греции в Литву 23 мая, была опубликована Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии во вторник, 25 мая.
В 09:28 пилот приветствует пункт контроля в Белоруссии:
- Минск, приветствую, борт RYR 1TZ.
Через 6 секунд диспетчер Минска отвечает:
- RYR 1TZ, Минск контроль, добрый день, вы на радаре.
09:30:49
Диспетчер:
- RYR 1TZ.
Пилот:
- Да, продолжаю движение.
Диспетчер:
- RYR 1TZ, у нас есть информация для вас от спецслужб, что на вашем борту заложена бомба, и она может быть активирована над Вильнюсом.
09:31:17
Пилот:
- Подождите. ОК. Можете повторить сообщение?
Диспетчер.
- RYR 1TZ, повторяю, мы имеем информацию от спецслужб о том, что у вас на борту может быть бомба. Эта бомба может быть активирована над Вильнюсом.
Пилот:
- Понятно.
09:31:42
Диспетчер:
- По соображениям безопасности вам рекомендовано приземляться в Национальном аэропорту Минска.
Пилот:
- ОК, ну что, понятно, предложите нам альтернативу, пожалуйста.
09:32:59
Пилот:
- Эта бомба… есть сообщение — откуда она? Откуда вы получили информацию о ней, об этом?
Диспетчер:
- RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.
Самолет авиакомпании Ryanair RYR 1TZ на летном поле в Минске.
Фото: REUTERS
Пилот:
- Жду, продолжаю движение.
09:33:42
Диспетчер:
- Служба безопасности аэропорта проинформировала, что они получили информацию по электронной почте.
Пилот:
- Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?
Диспетчер:
- Это сообщение было разослано по нескольким аэропортам.
Пилот:
- Понятно.
09:34:49
Пилот:
- Не могли бы вы дать информацию, кто конкретно (какая компания) дает рекомендацию, предупреждение? Это аэропорт вылета или аэропорт прибытия?
Диспетчер:
- RYR 1TZ, это наша рекомендация.
Пилот:
- То есть вы сказали, что это ваша рекомендация.
09:42:49
Диспетчер:
- У нас есть частота приземления для Вильнюса 131.750
Пилот:
- 131.750 у нас есть контакт (далее неразборчиво)
09:44:38
Диспетчер:
- RYR 1TZ, сообщите свое решение, пожалуйста.
Пилот:
- Мне нужен ответ на вопрос, какой код (неразборчиво) зеленый , желтый или красный.
Диспетчер:
- Понятно.
09:45:09
Диспетчер:
- Они говорят код красный.
Пилот:
- Все ясно, в таком случае мы просим удерживать текущую позицию.
Диспетчер:
- Держите позицию, совершайте маневры(повороты) по своему усмотрению
Пилот:
- ОК, совершаем перемещения на наше усмотрение.
09:47:12
Пилот:
- Это борт RYR 1TZ, объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY. Мы перенаправляемся в аэропорт Минска.
Диспетчер:
- RYR 1TZ MAYDAY, принял. Ожидайте векторов.
Пилот:
Ожидаем
09:48:10
Пилот
- Запрашиваем снижение до 10000 футов.
Диспетчер:
- RYR 1TZ, спускайтесь FL100.
09:52:29
Диспетчер:
-RYR 1TZ сообщите о пассажирах на борту и есть ли на борту опасные грузы.
Пилот:
- Никаких опасных грузов, ожидайте. На борту 133 человека.
Диспетчер:
- RYR 1TZ понял, курс 130, погода чистая.
Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, был снят с рейса Ryanair RYR 1TZ в Минске.
Фото: REUTERS
«КП» попросила прокомментировать действия экипажа и диспетчерских служб летчика Андрея Ламанова, который, будучи командиром экипажа самолета Ту-154, 7 сентября 2010-го посадил борт, где отказали системы электропитания, следовавший рейсом №516 по маршруту Полярный-Москва, в закрытом для использования аэропорту Ижма в республике Коми.
- Когда пилот просит диспетчера уточнить, какой код — зеленый, красный или желтый — что он имеет ввиду?
- Это не «код опасности», коды устанавливаются разные, например 7.00, 75.00 — это код ответчика. Они обозначают либо аварийную ситуацию, либо угон самолета, либо иную опасность. Главная рекомендация при этом — снижение на эшелон. Примерно до 4500 метров.
- Тут пилот запрашивает снижение до 10000 футов.
- Ну это и есть примерно такая высота. Если считать в метричной системе, желательно ниже 4200 метров. И выход на посадку на ближайшем аэродроме.
- Во время начала переговоров Минск был ближайшим из международных.
- Тогда командир экипажа все сделал правильно. Анонимные звонки и сообщения в 90-е, например, поступали регулярно.
- Решение принимают не наземные службы, а только экипаж?
- Командир экипажа. Не диспетчеры. Разработана специальная инструкция по этому поводу. В ней четко сказано: решение по ситуации принимается на борту, посадка производится на ближайшем к моменту поступления сообщения аэродроме.
- Претензий к пилотам предъявлять нельзя?
- Никаких. Они выполнили все как положено. Сколько времени прошло? Несколько минут всегда уходит на принятие решения, как правило. Даже предполагая, что скорее всего это блеф.
- Вы за штурвалом такие сообщения получали?
- Нет. Но при обучении в Питере мне коллеги про такие случаи рассказывали, в 90-е годы. После чего инструкция по действию в таких ситуациях и появилась.
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