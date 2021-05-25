Санкционное бремя Минска ляжет на Москву

Пока санкции введены исключительно за посадку самолета. А вот санкции за посадку Романа Протасевича еще впереди. Фото: REUTERS

Сижу в приложении мониторинга рейсов гражданской авиации и в режиме онлайн наблюдаю за первыми результатами авиасанкций против Белоруссии. В небе над ней - редкие самолеты российских, китайских и турецких авиакомпаний. А также американских грузовых гигантов, типа DHL и FedEx. Европейские перевозчики от белорусского транзита дружно отказались, образовав на карте приложение «слепое пятно» на теле Европы.

Убытки от перекрытого транзита Минск еще посчитает. Но что-то мне подсказывает, это только начало. Ведь пока санкции введены исключительно за посадку самолета. А вот санкции за посадку Романа Протасевича еще впереди. По опыту с Алексеем Навальным можно предположить, что сначала Белоруссию будут «наказывать» за его арест, потом - за предъявление нового обвинения, предполагающего смертную казнь (думаю, у белорусских властей хватит на это упорства), потом - за приговор... Это бесконечная мыльная опера, в которой Запад будет все сильнее затягивать удавку, а Лукашенко все азартнее сопротивляться, не считаясь с ценой и последствиями - по одной простой причине. Он знает, что Россия прикроет. Она натянет «зонтик» от ракет, встретит неприятеля на границе и, разумеется, даст кредит, когда от очередных санкций экономика страны затрещит по швам. Санкционное бремя Белоруссии неизбежно ляжет в том числе на Москву даже просто потому, что нас обвинят в поддержке правительства Лукашенко, как это сделала Британия, магическим образом увязав самолет Ryanair с «Северным потоком-2».

Александр Григорьевич любит повторять, что его страна - лишь плацдарм, аэродром подскока на пути к России. И с этим, безусловно, сложно поспорить. Оппозиция Лукашенко почему-то наивно полагает, что весь западный мир озаботился попранием демократических принципов в Белоруссии, хотя они все это «цивилизованное сообщество» интересуют меньше всего. Подбрюшье России хорошо как поле геополитического противостояния с ней. Посмотрите на Украину - много туда крупных европейских инвесторов зашло, чтобы жить стало лучше, жить стало веселей? Может с демократией там все наладилось после победы «революции достоинства».

Москва прекрасно понимает, что в случае победы оппозиции на границе России нас ждет очередная Украина. И Лукашенко понимает, что это понимает Москва. И иногда создается впечатление, что он этим пользуется. Потому что знает, что Россия, скрепя сердце, выручит в очередной раз - не его, а братский народ Белоруссии.

Я это все не к тому, что надо отпустить Протасевича и покаяться. Он заслуживает сурового наказания и никакого сочувствия у меня к провокатору, толкавшему на преступление людей и разжигавшему гражданский конфликт с безопасного расстояния, у меня нет. Но от Александра Григорьевича хотелось бы какой-то взаимности. Для начала - признания Крыма и запуска прямого авиасообщения Минск-Симферополь. А там, глядишь, и до реальной интеграции дойдет. Деваться-то Белоруссии объективно, исторически и экономически больше некуда.

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