Иосиф Пригожин ответил на критику артистов-"пенсионеров": "Серябкиной никогда не собрать столько стадионов, как Валерию Леонтьеву"

Продюсер уверен, что старой школе шоу-бизнеса еще рано уходить на покой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Перечисляя имена артистов, которым пора уйти со сцены, экс-солистка группы "Serebro" Ольга Серябкина, похоже, слабо представляла, какую шумиху вызовут ее слова. Соцсети разделились на два лагеря: одни поддерживают певицу, заявляя, что "мумиям" в эфире не место, другие костерят "зарвавшуюся звездульку", которая после распада коллектива так и не смогла выстрелить сольно. А что думают в самом шоу-бизнесе?

- Меня поражают подобные суждения, - ответил kp.ru продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин. - Какая пенсия? Если человек остаётся в хорошей форме, он может петь хоть до 100 лет. Олег Газманов, как и Валерий Леонтьев, дадут фору молодым и по форме, и по содержанию. Кто определяет, пора не пенсию или не пора? Ольга Серябкина? Да ей никогда не собрать столько стадионов, сколько собрали Леонтьев, Газманов и Расторгуев! Они уже классики, а классику нельзя отправить на пенсию, она будет жить вечно. И эти артисты останутся в истории индустрии. А молодёжь, ну что молодежь. Они даже своих продюсеров покидали: вкусили славы, а работать не захотели. И теперь без продюсеров они ничего не стоят, это не самостоятельные творческие единицы.

- У молодых своя правда - шоу-бизнесу нужна свежая кровь. Вам так не кажется? - поинтересовалась у Пригожина "КП".

- Простите за выражение, но мне их п... (вранье. - Ред.) надоел! Молодой крови - талантливой, классной - хоть отбавляй. Jony, 25 лет - сегодня звезда номер один. Зиверт, Артик и Асти, Егор Крид, Тимати, хотя он, наверное, уже ближе к нам, олдскульным артистам... Рот-то кто открывает? Неудачники! Но я не готов соглашаться с тем, что они говорят. Где уважение к старшим? Вспомните: величайший Кобзон пел до последней минуты! Артисты, которых перечислила Серябкина, работают в своём формате, у них есть своя аудитория.

- Вас обилие тиктокеров и поющих блогеров на сцене не напрягает?

- Смотрите, вот сейчас будет премия «Жара» - там 90% молодых. Бриллиантов, таких как Лариса Долина, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерия, остались единицы. Но они до сих пор в активной форме и продолжают бороться за своё существование. Вот Олег Газманов 50 лет на сцене, это же круто. Да ещё и выглядит шикарно. Это ли не успех, это ли не пример для подражания?

- У блогеров другие критерии: они меряются подписчиками...

- Да нас... на этих подписчиков! Пройдёт год-другой, они забудут об этих кумирах. Невозможно все время жить по принципу: «А сейчас для куражу я вам жопу покажу!». Какую социальную нагрузку несут эти блогеры? Что они привносят? Может, создают чувствительные песни, которые ложатся на сердце? Что они делают? Они кто? У нас каждый первый бизнесмен или блогер. Научились жать кнопки и играют в свои детские шахматы, которые каким-то образом приносят им деньги. Мы два разных поколения. Мы пытаемся с ними общаться, дружить и принимать их, а они-то нет. Они на протесте. Вы спросите Газманова: а он знает, кто такая Серябкина? Как будто он или Леонтьев ее место занимают! Даже если они уйдут на покой, певицу Серябкину не начнут никуда приглашать. Кого хотят приглашать, зовут уже сейчас. А языком болтать - не мешки ворочать!

Напомним, в эфире YouTube-шоу "Ночной контакт" экс-участница "Serebro" заявила, что неплохо бы отправить на пенсию возрастных народных артистов: Леонтьева, Расторгуева, Газманова. При этом Валерия Леонтьева она по ошибке назвала Леонидом и добавила, что "он классный, но уже взрослый".

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