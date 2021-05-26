Россия сыграла против Дании на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

На чемпионате мира по хоккею в среду, 26 мая, сборная России провела четвертый поединок в Риге. Соперником команды Валерия Брагина была команда Дании, которая на турнире предстала довольно крепким коллективом - перед этой игрой у датчан было на 1 балл меньше, чем у россиян. И с самого начала поединка скандинавы смотрелись очень хорошо в битве с нашими. Но все-таки команда России победила Данию со счетом 3:0.

Россия победила Данию 3:0 на чемпионате мира 2021. Фото: REUTERS

Российской команде удалось открыть счет в матче против Дании. Первый период - 0:0 на табло. И только на последней минуте второго периода - шайбу забросил Иван Морозов и на второй перерыв в матче наши ушли, выигрывая со счетом 1:0. Два других точных броска у россиян получились в третьей двадцатиминутке. Сначала отличился на 50-й минуте Александр Барабанов, а на 57-й минуте встречи точку в поединке поставил Дмитрий Воронков. Россияне не без труда, но все-таки одолели команду Дании на ЧМ по хоккею.

Датчане были очень серьезным соперником, но россияне все-таки победили в Риге. Фото: REUTERS

В этой игре у нас из-за травм не смогли сыграть сразу несколько игроков. В этом списке - защитник Артем Зуб, форварды Михаил Григоренко и Константин Окулов. Но зато впервые на этом чемпионате мира за российскую команду сыграл защитник клуба НХЛ "Калгари" Никита Нестеров.

Стоит отметить, что на чемпионат мира уже едет усиление - защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и вовсе полетел в Ригу, повезя с собой кота. У сборной России, можно сказать, будет "пушистое усиление".

Дания имела на 1 балл меньше, чем Россия, перед началом очной встречи. Фото: REUTERS

В турнирной таблице ЧМ по хоккею 2021 в группе А такова - у Словакии и России по 9 очков. У Швейцарии - 6 баллов, у Дании - 5 очков, у Беларуси - 4 очка. Швеция - 3 балла, Чехия - 2 очка, Великобритания - 1 балл.

У России - 3 победы в 4 поединках на чемпионате мира. Фото: REUTERS

Для российской команды победа над Данией - третья на чемпионате мира. У нас только одно поражение на турнире от команды Словакии 1:3. И теперь у нас - 9 очков в 4 поединках на ЧМ-2021. Следующая игра у сборной России пройдет 29 мая. Наши будут сражаться с командой Швейцарии. Старт поединка намечен на 16:15 по московскому времени.