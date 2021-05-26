"Как не стыдно нарушить волю матери!": из-за денег на похороны Нины Шацкой разразился скандал

Нина Шацкая хотела, чтобы ее похоронили рядом с покойным мужем Леонидом Филатовым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нешуточный скандал разгорелся из-за похорон 81-летней Нины Шацкой. Знаменитая актриса желала обрести свой последний приют подле второго мужа Леонида Филатова. Артист упокоился на Ваганьковском кладбище. Там ему установили памятник. Однако родня Шацкой сообщила, что погребение на престижном погосте обойдется в 500 тысяч рублей. Мол, для семьи это непосильная сумма. В итоге близкие приняли решение хоронить Нину Сергеевну на Троекуровском кладбище. Известный актер Станислав Садальский обрушился с гневной отповедью в адрес родни покойной звезды.

Нина Шацкая упокоится вдали от любимого мужа Леонида Филатова. Такое решение приняли близкие родственники актрисы. Невестка усопшей Алла Золотухина пояснила: за демонтаж памятника актеру и восстановление его через год, когда могила снова осядет, потребуется 500 тысяч рублей. Таких денег ни у нее, ни у сына Шацкой нет. Тем более сейчас наследник артистки лежит в больнице. Денис Золотухин угодил в реанимацию из-за коронавируса.

Неравнодушные граждане кинули клич к сбору средств. В итоге Алла сообщила, что материальные проблемы удалось решить. Она поблагодарила всех за оказанную помощь. "Низко кланяемся перед каждым, кто помог молитвенно, материально и просто разговором по телефону", - заявила невестка Шацкой.

Вот только хоронить Нину Сергеевну будут все-таки не там, где она хотела, а на Троекуровском кладбище. Там недавно упокоился близкий друг и однокурсник Леонида Филатова - актер Владимир Качан. "Нина Сергеевна будет похоронена в четверг, 27 мая, рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и актером Владимиром Качаном", - сообщила Золтухина.

Скандальная ситуация с погребением Шацкой стала предметом обсуждения в очередном выпуске программы Андрея Малахова. В эфире приняли участие многие знаменитости, среди них был и актер Станисалав Садальский. Он изложил свое видение происходящего в блоге. И не сдерживал эмоций.

"Нина хотела быть похороненной рядом с Леней Филатовым, но на Ваганьково запросили 500 тысяч рублей, чтобы демонтировать памятник и похоронить Нину рядом с мужем. Родственники «в растерянности» запели старую еврейскую песню: «грошей нема» и решили похоронить маму на Троекуровском... Как не стыдно, это же воля матери - быть похороненной рядом с любимым мужем! Нашли, на чем экономить, - на последнем желании!", - начал свою отповедь Станислав.

После чего и вовсе огорошил признанием: "По поводу денег все вранье. Филатову, как режиссеру, платят за фильмы, за его книги и пьесы, а это и «Про Федота-стрельца», и «Любовь к трем апельсинам», и «Сукины дети», и «Лисистрата». Позвонили Апексимовой - директору «Содружества актеров Таганки», где Нина проработала последние 27 лет, но та бросила трубку… Володя Долинский грустно пошутил: «Была бы Дрожжина, она бы похоронила…".

Возмущенные россияне оставляют сотни комментариев. Одни возмущается тем, что родня нарушила последнее желание Нины Сергеевны, другие возмущены расценками на похороны. Третьи оказались более спокойными и призвали молиться за упокой души новопреставленной вдовы знаменитого актера.