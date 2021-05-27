Дмитрий Песков - о решении Владимира Путина не вводить обязательную вакцинацию: Граждане не могут не оправдать надежды президента

Пресс-секретарь главы государства - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, в среду, 26 мая, президент еще раз обозначил свою позицию, что вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя, - заметил журналист «Комсомольской правды» в разговоре с Песковым. - Он считает, что граждане должны сами осознать эту необходимость. То есть, надежда - только на сознательность граждан? А на расчет специалистов, на «проэпидемиченность», говоря словами Онищенко, есть надежда? На то, что 60% граждан к осени все-таки сделают прививку?

- Надежда, конечно, есть, - сказал пресс-секретарь. - И, главное, что государство, фактически, выполнило необходимые шаги для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов - в том объеме, который необходим.

И теперь дело только за инициативой граждан.

Наверное, именно гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценно в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку.

- А если граждане не осознают это и не оправдают надежды президента?

- Ну, граждане не могут не оправдать надежды президента.

И президент, и все правительство работают для граждан, в интересах граждан.

Конечно же, правительство и все руководство будут терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования.

- Спасибо.