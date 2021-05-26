Владимир Путин: Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя

Владимир Путин провел 26 мая 2021 совещание по вопросам экономики и рассказал о выходе из кризиса и о борьбе с последствиями пандемии. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел 26 мая 2021 совещание по вопросам экономики и рассказал о выходе из кризиса и о борьбе с последствиями пандемии.

- ВВП России за январь – март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года. А тогда, напомню, и глобальная, и российская экономика работали в обычном, стабильном режиме, без повсеместных ограничений, вызванных эпидемией, - сообщил глава государства.

Президент привел цифры: в первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле – "на фоне серьёзного спада прошлого года – прирост составил 14,2%".

- После спада прошлого года численность занятых в нашей экономике уже выросла на 1 миллион 200 тысяч человек. Нужно увеличить её ещё как минимум на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень 2019 года, - распорядился Путин.

Президент рассказал о важности формирования коллективного иммунитета. По его мнению, самый "правильный" способ добиться его - "широкая вакцинация".

- Знаю, что высказываются разные мнения на этот счёт, в том числе и о введении обязательной вакцинации. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определённых сфер – тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Ещё раз хочу обозначить свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов, - напомнил Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем Путин говорил с генералами на совещании в Сочи

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец узнал, что обсуждали за закрытыми дверями (подробнее)