Вован и Лексус разыграли голландских депутатов: "Если не можете начать голодовку, дайте нам немного финансирования"

Пранкер от имени Леонида Волкова попросил голландских парламентариев начать голодовку. Фото: Кадр видео

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали на своем канале в YouTube новое видео Deep Fake Show. На сей раз их «жертвами» стали голландские парламентарии. Представившись членами штаба Алексея Навального, пранкеры приняли участие в закрытом заседании международного комитета палаты представителей Нидерландов. С депутатами они общались по видеосвязи.

Алексей Столяров, больше известный как Лексус, был загримирован под оппозиционера Леонида Волкова. Он предстал перед девятью депутатами взлохмаченным, с черной бородкой и усами, в сером мягком халате и чашкой с надписью Big Boss. Под глазами красовались синяки.

Голландские депутаты интересовались, чем могут помочь сторонникам Навального. Псевдо-Волков предложил им начать голодовку в поддержку осужденного блогера. Однако депутаты так и не смогли ответить на этот вопрос, несмотря на то, что пранкер повторил свое предложение дважды.

Правда, затем и.о. председателя комитета Герт Вилдерс попытался уточнить, что будет более эффективно: санкции или международная голодовка в качестве давления на Россию.

- Если международные лидеры начнут голодовку, вы сможете показать им пример, - сказал «Волков».

- Если быть реалистами, то мы пока не видели много голодовок от мировых лидеров, - возразил один из парламентариев.

- Если вы не можете начать голодовку, вы можете дать нам немного финансирования, - нашелся пранкер.

Псевдо-Волков постоянно переспрашивал, коверкал слова, путая «кейс» и «гей» («case» и «gays»).

Когда выяснилось, что голландские парламентарии не горят желанием голодать за Навального, «Волков» предложил перевести ему денег на биткоин-кошелек. А затем посоветовал провести перформанс перед российским посольством как это якобы решил сделать украинский политик Алексей Гончаренко. По словам «Волкова», тот возжелал показать консульству РФ голую пятую точку.

Под конец пранкер заявил, что готов показать парламентариям возможного преемника Навального и лидера российской оппозиции - Mr. Pig. На экране появилась розовая свинья-копилка.

- Хорошо, что мы решили сделать это заседание закрытым, - усмехнулся Герт Вилдерс. - Спасибо, что вы представили нам Mr. Pig.