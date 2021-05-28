В Испании выпустили разноцветные марки против расизма. Темные стоят дешевле светлых

Испанская государственная почтовая службы Correos выпустила набор марок, призванный внести лепту в борьбу с расизмом Фото: Shutterstock

Испанская государственная компания Correos – аналог нашей Почты России – выпустила набор марок, призванный внести лепту в борьбу с расизмом. Марки однотонные, разных цветов кожи: от бледного оттенка северян, то темно-коричневого, какой можно увидеть у некоторых африканских народов. Только вот оказалось, что чем светлее цвет марки, тем дороже она стоит.

- Если за одну «белую» марку придется выложить 1,6 евро, то самую «черную» можно купить за 70 евроцентов, - подметили журналисты The Washington Post.

Акцию тут же заклеймили расистской, пусть такое случилось лишь по недосмотру.

Испанские почтовики успокаивают: все так и задумано.

- Чтобы отправить письмо, придется использовать больше темных марок, чем светлых. Таким образом наша акция подчеркнет проблему неравенства, которое возникает из-за расистских стереотипов, - говорится в официальном разъяснение компании.

Правда, от обвинений в расизме это Correos не уберегло. Раз идею с марками можно понять неправильно, значит, что-то с ней не так. Некоторые публицисты посчитали, что весь этот креатив дело рук белых, вот они и не увидели тут ничего оскорбительного.

И хотя Испания, казалось бы, далеко от Соединенных Штатов, где расовый вопрос стоит как никогда актуально после погромов, вызванных год назад смертью темнокожего Джорджа Флойда, на Пиренейском полуострове тоже все чаще говорят о равенстве. По данным властей, за последние 3 года число преступлений, совершенных на почве расизма, выросло здесь на 20%.