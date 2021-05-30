Шпаргалки помогут сдать ЕГЭ. Если делать их правильно

Шпаргалка - путь к успеху на экзамене. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мышление и память тренируются и развиваются, как и наше тело, как и мышцы. Можно даже сказать, что у нас есть в голове «мышца запоминания» и она связана с выстраиванием логических связей между информацией, между цифрами и фактами. Помните, как детективы в кино вывешивают на стене перед собой разные улики, а потом протягивают между ними нити взаимосвязи? Когда накануне теста или экзамена нужно запомнить большие объемы данных, история схожая. Секретами мнемотехник, которые помогут нам тренировать свой мозг, логику и мышление с «Комсомолкой» поделилась практикующий психолог, доктор психологических наук, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.

1. Чтобы что-то запомнить, нам надо повысить собственную мотивацию. Знать, что мы получим в результате нашей работы.

- Вспомним наших отважных разведчиков, которым, иногда попадались документы строгой секретности, и им необходимо было их запомнить в кратчайшие сроки, - говорит Марина Розенова. - А там были цифры, названия, направления, количество технических единиц и живой силы и много еще всего. Но понимание высочайшего уровня своей ответственности за передачу ценной информации, помогало им демонстрировать невероятные возможности памяти.

Поэтому начните с того, чтобы прояснить для себя цену и ценность тех данных, которые мы запоминаем. Что от них зависит? Наше будущее, сдача выпускных тестов, поступление в институт? Запишите для себя на отдельном листе бумаги ту цель, к которой вы идете. Например: «Успешная сдача ЕГЭ – мой билет в выбранный институт и шаг на пути к профессии». Если так, то игра стоит того, чтобы пройти ее до конца.

2. Нам поможет осмысленная, не механистическая работа с информацией.

- В мире совсем немного людей-эйдетиков. Тех, кто однажды что-то увидев или услышав, могут дословно все сразу запомнить. Поэтому нам нужен алгоритм, который позволит эффективно работать с данными, - напоминает психолог.

Для этого составляем ментальную карту:

- Проверяем, понимаем ли мы информацию. Если что-то не понятно, проясняем для себя смысл.

- Делим материал на смысловые части – блоки. Можно на листе бумаги обозначить эти блоки и прорисовать стрелочками то, как они связаны.

- Работаем последовательно с каждым блоком:

Выделяем главные мысли, отбираем из них наиболее существенное, критически переосмысливаем информацию, с которой работаем, то есть еще раз проверяем, а точно ли мы уловили суть. Кратко расписываем на листе бумаги суть каждого блока.

Получается, что мы составляем для себя и прописываем от руки такую шпаргалку, нашу собственную, творчески осмысленную.

Правильное повторение – это истинная мать учения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Придумываем ассоциацию к каждому блоку информации.

Ищем, с какими явлениями, событиями, предметами, названиями, из тех, что всплывают в памяти, у нас ассоциируется каждый блок. Это должен быть образ, который для нас символизирует суть информации. Если вы смотрели сериал «Шерлок», то вспомните, как у главного героя Шерлока Холмса в исполнении Бенедикта Камбербэтча в его внутреннем мире – чертогах разума – у каждого факта было свое место и свой символ. Прислушайтесь к себе, и у вас обязательно родится та ассоциация, которая поможет запомнить информацию именно вам.

- «Ассоциативное связывание» - наиболее эффективная мнемотехника, поскольку ассоциации рождаются автоматически и глубинно связываются между собой в психическом поле, - говорит Марина Розенова.

В финале работы можно выложить нашу ментальную карту в пространстве комнаты и «пройти по ней ногами», то есть постоять на месте каждого из блоков информации, записанного на отдельном листе, переходя из одного в другой. Если мы еще и будем проговаривать вслух то, что записали за каждым из блоков, то так вдобавок к зрительной памяти мы подключаем и аудиопамять, и телесную память. Это закрепляет нейронные связи и позволит нам вспомнить нужное даже в достаточно напряженной ситуации экзамена.

4. Прием пиктограммы

- Это кодирование информации посредством значков и символов. В основе приема лежит тот же ассоциативный принцип, о котором мы говорили выше, но с добавлением графического изображения, символа, картинки, которую мы придумываем как своеобразное «название» для каждого из блоков информации, - объясняет Марина Розенова.

Это могут быть совсем простые знаки, например, звездочка или галочка, которую пририсовываем рядом с каждым блоком.

5. Двигаемся и танцуем

Привносим в подготовку к тесту или экзамену любую физическую активность.

- Можно информацию «протанцевать», «пропеть», «сыграть на гитаре», продекламировать перед зеркалом, - говорит психолог. - Основа этого приема – повышение уровня эмоциональной вовлеченности, подключение всех возможных каналов психического восприятия, то есть зрения, слуха, обоняния, осязания, кинестетики. Запоминанию поможет физического взаимодействие с информацией: движение, прикосновения, память «на кончиках пальцев».

Перед экзаменом важно «не расплескать» усвоенное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО

Правильное повторение – это истинная мать учения.

- При повторной работе с информацией важно еще раз проверять себя на точность, переосмысливать материал, делать мысленные «метки», новые выводы, уточнения. То есть не зубрить механистически, а прояснять смыслы, - считает Марина Розенова.

Возврат к информации, желательно делать:

- через 1 час после первого «сеанса работы» с новыми данными,

- затем, через 2 часа,

- через 4 часа,

- через 12 часов,

- через 48 часов.

Каждый раз, чтобы легче активировать усвоенное, можно применить такой прием: вспоминаем и при этом смотрим вверх вправо. Это упражнение подключает зону воспоминаний в головном мозге.

Желательно после такой подготовки к экзамену не переходить сразу к интенсивным физическим нагрузкам, к спорту, борьбе, силовым тренировкам. Дайте себе время для спокойного отдыха. Важно «не расплескать» усвоенное. Идеальным завершением такого процесса самообучения и запоминания будет сон, спокойная релаксация, прогулка на природе.

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