"Нахлобучили нас": В правительстве хотят заставить металлургов вернуть в бюджет 100 миллиардов

В пандемию металлы во всем мире сильно подорожали. Поэтому российские металлурги тоже подняли цены. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Добавил огня в нашу и без того нескучную экономическую жизнь первый вице-премьер Андрей Белоусов. В свежем интервью РБК он заявил буквально следующее:

- Доходы металлургов возросли в разы. Это неплохо. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас - государство, бюджет - в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году.

Переводим новый экономический термин на русский язык. В пандемию металлы во всем мире сильно подорожали. Поэтому российские металлурги тоже подняли цены. Государство - крупный покупатель металлургической продукции. А раз цены выросли, то бюджет потратил на металлы на 100 млрд рублей больше, чем отдал бы до подорожания. В этом и состоит нахлобучивание.

Так что если год назад мы с вами покупали в магазине картошку за 25 рублей, а сейчас – за 50, поздравляю: нас нахлобучили. Только вот расходы эти нам никто не компенсирует.

Но одно дело - наши с вами деньги, а совсем другое - государственные. И раз бюджет заплатил за металлы больше, чем планировалось, то разницу (сверхприбыль металлургов) хорошо бы вернуть, считает Белоусов. В интервью вице-премьер рассказал, как именно государство может получить обратно деньги, заплаченные металлургам:

- У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем.

Действительно ли государство может увеличить налоги, чтобы вернуть «лишнюю» прибыль металлургов себе?

- По российскому законодательству, вводить специальную налоговую ставку по налогу на прибыль для отдельной отрасли нельзя, - говорит Любовь Гончаренко, научный руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ. - Однако государство может применять налоговые инструменты. На сегодняшний день у металлургических организаций есть целый ряд налоговых льгот. И если доходность отрасли выросла и государство хочет изъять сверхдоходы, можно приостановить действие этих льгот. Кроме этого, можно повысить ставки налог на добычу полезных ископаемых по металлическим рудам, это актуально на данный момент. Наконец, можно также поднять вывозных таможенные пошлины, если рост цен связан с подорожанием металлургической продукции на внешних рынках.

«СИНДРОМ ГОСПЛАНА»

Металлурги на слова Белоусова отреагировали оперативно и предсказуемо: предложение вернуть прибыль не пришлось им по душе.

- В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана - болезнь «красных глаз». А «нахлобучить» - это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как «надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка), - продолжил толкование слов Белоусова Владимир Лисин. И предположил, что вышеупомянутый клобук кое-кто надвинул на глаза специально. Чтобы не видеть роста налоговых отчислений от металлургов, увеличения инвестиций в отрасли и не замечать, что в случае возврата прибыли владельцы акций металлургических компаний рискуют не получить свои дивиденты.

Вице-премьер Андрей Белоусов предлагает ввести новые налоги, чтобы бороться со сверхприбылью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Лисина, металлурги предложили государству дать им перечень продукции для «целевой поддержки чувствительных социально объектов». Отрасль даже готова отработать один день бесплатно и дать стране 200 тысяч тонн продукции. Результат – «Ни перечня, ни конкретных объектов».

- Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», - подытожил Лисин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рост цен на металлы за год

Медь - 94%

Сталь - 90%

Алюминий - 60%

Листовая сталь - 80%

Металлоконструкции - 50%

Кабель - 50%

По данным международных товарных бирж и Главгосэкспертизы.

СКАЗАНО!

Фраза про нахлобучивших государство металлургов - лишь один из перлов Андрея Белоусова. Вот что еще интересного и важного вице-премьер сказал в интервью РБК.

- Самая крупная делегация (на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня, - Ред.) - это делегация Соединенных Штатов, больше 200 человек. Это каждый раз так. Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Видимо, интересно посмотреть, как тут справляются.

- Мы сейчас с 1 июня выходим из соглашения (о заморозке цен, - Ред.) по сахару. Но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они понимают последствия. Плюс будет интервенция сахара. На мировом рынке сейчас сахара нет, просто нет.

- Проблема бедности связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами у значительного количества людей. Системно этот вопрос (помощи бедным, - Ред.) мы собираемся решать созданием так называемого социального казначейства. У нас казначейство сейчас видит каждое домохозяйство. И прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее. И настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи, - это основная задача, которая, я думаю, будет решена в самое ближайшее время.

- Очень важно обеление в части малого бизнеса. Там все-таки 17 тысяч наемных работников занято - очень многие там на самом деле сидят на минимальной заработной плате и попали из-за этого (во время ковидных ограничений).

- У нас появились уникальные возможности сейчас зайти на рынки, куда в принципе раньше мы просто не имели доступа. Это касается прежде всего оборудования. Я считаю, мы можем очень быстро прорваться в автомобилестроение, как это ни парадоксально, особенно с гибридными двигателями, особенно с водородом.

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