Нет креста, гора засохшей травы: как выглядит заброшенная могила Михаила Жванецкого

Забросила родня место захоронения Жванецкого Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер от рака предстательной железы в реанимации 6 ноября 2020 года. 86-летнего артиста похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова. Спустя семь месяцев после похорон могила знаменитости представляет собой грустное зрелище.

Михаил Жванецкий оставил после себя не только огромное культурное наследие и многомиллионное состояние. Артист является многодетным отцом. Помимо сына Дмитрия от третьей жены Натальи Суровой, которая младше сатирика на 32 года, у юмориста было пятеро внебрачных детей.

Во время гастролей по Сибири Жванецкий закрутил интрижку с поклонницей, и в итоге она подарила ему дочку Ольгу в 1976 году. Затем у знаменитости случился роман с Надеждой Гайдук. Художница по костюмам родила Михаилу Михайловичу дочь Елизавету 27 ноября 1978 года.

Внебрачный сын Андрей Рывкин родился 10 января 1983 года в Ленинграде. Он соавтор сценария к фильмам "Духless 2", "Лондонград". Молодой человек рос в США. С биологическим папой мальчик познакомился только в 11-летнем возрасте.

От еще одной сожительницы Венеры Умаровой у Жванецкого есть сын Максим. Он живет в США. Также у юмориста есть еще один внебрачный сын. Его зовут Григорий.

За скромной могилой, на которой нет ни креста, ни оградки, ухаживает дворник Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Казалось бы, при таком потомстве уж кто-то один бы точно пришел проведать могилку знаменитого отца на Новодевичьем кладбище. Но нет. Забросила родня место захоронения Жванецкого. Потому за скромной могилой, на которой нет ни креста, ни оградки, ухаживает дворник.

Корреспондент kp.ru поинтересовался у седовласого мужчины: "А что, милейший, никто не ходит на могилку Жванецого?". На это работник погоста, почесав затылок, ответил: "Да кто ж их знает. Начальство сказало мусор убрать, я и убираю". Сухой травы и еловых веток действительно скопилась целая гора. Хорошо, что поклонники принесли живые цветы. Они скрасили нерадостную картину.

Недавно родня Михаила Михайловича получила его многомиллионное наследство. У звезды эстрады были квартиры в Москве, дома в Подмосковье, дача в Одессе и счета. А, по некоторым данным, еще и коттедж в США. В своей книге "Как перед Богом" Иосиф Кобзон писал: "У Жванецкого есть дом в Америке". Но недвижимость в Штатах сатирик никогда не афишировал. Как говорили друзья Жванецкого, у него были клады в нескольких столичных и иностранных банках.