Встреча сложилась крайне непросто для нашей команды Фото: REUTERS

Российские хоккеисты буквально вырвали победу у сборной Швеции в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира – 2021, обыграв соперников в серии буллитов со счетом 3:2, и досрочно вышли в плей-офф ЧМ по хоккею, который проходит в латвийской столице Риге. «Комсомолка» рассказывает о том, что произошло после матча «Россия»– «Швеция».

Ранее сайт kp.ru писал, что встреча 31 мая была для нашей сборной очень непростой, причем этот поединок стал самым долгим против Швеции. Команда Валерия Брагина сыграла 60 минут основного времени, пять минут овертайма. По итогам – ничья 2:2. Выяснять отношения пришлось в серии буллитов. Все решил победный бросок Владимира Тарасенко. Игра была не только напряженной, но и зрелищной.

«Мне такой хоккей нравится! До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении — захватывающая интрига. Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберёт золотые медали. Две классные команды, которые показали напористый и целеустремлённый хоккей. Вратари хорошо играли, да и все-все хоккеисты играли очень здорово», - так прокомментировал сегодняшний поединок президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк изданию «Чемпионат».

По его словам, эта игра — «украшение чемпионата мира», а «сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь».

«Но для нас, конечно, это нервы», - добавил Владислав Третьяк.

Однако, похоже, шведы после матча нервничают гораздо сильнее. Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв назвал нынешний проигрыш «большим провалом» и для себя как тренера, и для «нас как хоккейной нации». По его мнению, команде «помешали два поражения на старте, особенно с Беларусью», в итоге у игроков было множество моментов, когда можно было забить шайбу, но не получилось.

«Кажется, мы бросили в сторону ворот 92 раза, но не смогли забить даже один гол и проиграли. Мы должны были выиграть этот матч, но не смогли, и это поставило нас в сложное положение на остаток турнира», - посетовал наставник шведов на пресс-конференции после игры.

Юхан Гарпенлёв отметил, что ему очень жаль своих игроков: «сегодня они вышли биться, показали отличный хоккей», но в то же время он доволен, как играла команда.

«Русские очень опасные и мастеровитые, когда у них возникает момент, они тебя наказывают», - подытожил он.

Читайте также прямую онлайн-трансляцию матча «Россия» – «Швеция» на ЧМ-2021 по хоккею. на сайте KP.RU.