Зачем Тилль Линдеманн взял бензопилу и пошел плясать с пионерами

1 июня вышел клип на песню «Ich hasse Kinder»

Тилли Линдеманн уже второй месяц не дает покоя россиянам. 22 апреля, накануне премьеры фильма «Девятаев», вышел клип на песню «Любимый город может спать спокойно», которую Тилль аккуратно спел на русском языке. Там он изобразил советского летчика-истребителя (не Девятаева, но почти).

А 1 июня вышел клип на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»), действие которого целиком разворачивается в СССР. Он куда ближе к старой доброй эстетике Rammstein; в нем Тилль взрывает автомобиль «Москвич», блюет на Красной площади и убивает нескольких человек.

Что происходит в клипе? Судя по всему, героя Тилля Линдеманна в пионерском детстве жестоко мучали одноклассники. Сейчас, став взрослым, он их жестоко наказывает: одного хоронит в гробу заживо, другого сбрасывает в лестничный пролет, третьего четвертует бензопилой, четвертого вешает… Но милиция не дремлет: капитан (в исполнении почти неузнаваемого Александра А. Реввы) сцапал преступника и допрашивает его с применением силы.

О чем поется в песне? Никаких пионеров там нет и в помине. Лирический герой Линдеманна пробирается к своему месту в самолете и вдруг с ужасом слышит детский плач. Оказывается, рядом с ним в кресле ребенок! «Возникает вопрос, общий для всех классов: «Можно и должно ли ненавидеть детей?» Родители не обращают на младенца большого внимания: мать листает журнал и одновременно ест яблоко, отец спит. «Господь хочет меня покарать!» Но вот крик прекращается: герой обнаруживает, что ребенок смотрит на него с улыбкой. Ненависть тут же сменяется экстазом, герой тянет к ребенку руки, и тут он снова начинает кричать!

В припеве поется: «Я ненавижу детей, я ненавижу детей! Нет, я люблю их, да, я люблю их! Больших и маленьких - но они должны быть моими!»

Кто снял клип? Видео подписано именем Serghey Grey. Чуть-чуть поковырявшись в интернете, можно найти о нем немало информации - например, что его настоящее имя вроде бы Сергей Спыну, и что он уже снял клипы для десятков отечественных звезд. Александра А. Реввы и Мари Краймбрери, сыгравших маленькие роли в «Ich hasse Kinder», а еще - Ольги Бузовой, группы «Фабрика», Алсу, Burito, Олега Газманова… Он довольно давно сотрудничает и с Тиллем Линдеманном - например, снял концертный фильм «Lindemann: Live in Moscow», где запечатлел выступление Тилля в российской столице 15 марта 2020 года, аккурат накануне наступления эры пандемии.

Откуда у Линдеманна такая страсть ко всему советскому? А просто он, как и другие участники Rammstein, родился в ГДР (где, кстати, существовала своя пионерская организация имени Эрнста Тельмана). «Он был пионером», - объяснял недавно в интервью «КП» режиссер Тимур Бекмамбетов, снявший Линдеманну клип на «Любимый город». - «У него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, он был писателем. И песню Марка Бернеса ему в детстве пела мама». Любовь взаимна: Rammstein и лично Линдеманн с начала 2000-х многими воспринимаются в России почти как родные.

Как к этому относиться? Можно – пламенно и гневно, как лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин: он объявил «Ich hasse Kinder» клеветой на советскую историю и «разжиганием розни», предположив даже, что там есть «уголовный состав». Он также заподозрил в видео «пропаганду ненависти к детям». Правда, судя по словам Сурайкина «надо внимательно посмотреть [клип]», смотрел он его невнимательно, и тем более не вслушивался в текст с его откровенно амбивалентным отношением к детям.

На самом деле это обычная провокация, причем по меркам Rammstein довольно сдержанная. Напомним, эта группа получила название в честь страшной авиакатастрофы, случившейся во время авиашоу в Раммштайне, на базе ВВС США в ФРГ. В видеоклипе на знаменитую песню Sonne с ее строками «Раз! Восходит солнце. Два! Восходит солнце» они всерьез собирались обыграть взрыв атомной бомбы в Хиросиме (в последнюю минуту одумались и сделали героиней видео всего лишь садистку-Белоснежку, нюхающую золотой порошок и издевающуюся над гномами). В сравнении с этим история про жестоких пионеров, которых настигает запоздалая месть, выглядит почти скромной.

И, разумеется, как сплошь и рядом бывает у Тилля Линдеманна, вопли ярости сочетаются с ухмылкой и самопародией, которые так ценят поклонники. Ну невозможно же всерьез относиться к окровавленному пожилому фрицу, мечущемуся среди советских школьников в красных галстуках и строящему страшные гримасы. Как невозможно всерьез относиться к тексту песни о бюргере с педофобией, у которого вид младенца в самолете вызывает «великую печаль» и ди гроссе панику.

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