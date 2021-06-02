Почему Запад обзывает российских журналистов «пропагандистами»

Большой специалист по России в демпартии США Макфол, который, вероятнее всего, и научил наших несистемщиков отбиваться от российской прессы, клеймя ее «пропагандой», сетовал, что в Москве у американцев осталось «незавершенное дело». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешняя трактовка российского журналистского мейнстрима западными политиками и СМИ исключительно как «пропаганды» впервые была презентована лидерами нашей либеральной оппозиции еще в январе 2012 года. Тогда на встречу с только назначенным послом США в России Майклом Макфолом приехали видные оппозиционеры и принципиальные критики Кремля. После часовой беседы, едва выйдя из дверей американского посольства, правозащитники Лев Пономарев, Евгения Чирикова и Лилия Шибанова окружившим их журналистам чуть ли хором стали скандировать: «Вы - Сурковская пропаганда!» И делали это с таким лихим задором, будто с ними сам посол эту кричалку разучивал. Ну уж подсказал, это точно.

Сегодня, в разгар информационной войны против России, наши журналисты, если только они не за поражение в этой войне своей страны, для Запада превратились исключительно в «пропагандистов». И вот ведь парадокс: немало из них прошли когда-то всякого рода курсы западной журналистики или за рубежом, или в каких-нибудь фондах, которые жили на деньги Сороса, Ходорковского или американского госдепа. На стажировку в Штаты эти фонды направляли российских журналистов тысячами - вплоть до редакторов районных и городских газет из глубинки.

Стандарты западной журналистики лет 20-25 назад считались безупречными. Объективность, обязательно мнения различных сторон, оценочные суждения - только в устах политиков и лидеров общественного мнения. Главная задача журналиста - честно и беспристрастно информировать аудиторию. Но все это - давно лишь пафосные декларации.

Вот подводка ведущей одного из известных телеканалов США к вопросу, который она задает в эфире эксперту по России: «Владимир Путин, который вмешивался в американские выборы и которого президент Байден назвал убийцей…» Тут уже сам вопрос не важен, что бы ни сказал гость, оценка российскому лидеру уже в головах у зрителей.

Как затыкают рот собеседнику, если он говорит не то, что хотел бы слышать от него журналист, нам тоже показали американцы. Например, когда во время грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году телеведущий вдруг сообразил, что мама с дочкой, с которыми он беседует - осетинки, а не грузинки и осуждают не тех, кого «надо». Ну а в нынешние времена постправды, фейкометов и «хайли лайкли» о каких-то критериях в журналистике, кроме «свой-чужой», говорить проблематично.

Давно и напрочь - за ненадобностью и даже вредностью по нынешним временам - забыта сверхпопулярная в разгар перестройки формула о святости свободы слова для демократии. Помните? Дескать, даже если я не согласен с вами, сделаю все, чтобы вы были услышаны… Уже выяснили, что Вольтер вовсе не это говорил. А вот что точно было сказано когда-то, но не философом, а первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, остается в силе: «Журналисты - это подручные партии».

Понятно, что Никита Сергеевич имел в виду свою партию. Но время показало: без «подручных» в сфере борьбы за умы и идеи не обходится вообще ни одна партия. Только простоватый советский вождь ляпнул об этом открыто. Его оппоненты действовали тоньше, умнее и более настойчиво. Чьи идеи победили, мы знаем.

Казалось бы, теперь на одной идейной платформе стоим с Западом - капитализм, частная собственность, личные права и свободы. А взаимопонимания, тем более доверия, как не было, так и нет. И российские журналисты, которые в еще недалеком прошлом помогали ломать стены отчуждения и вражды, опять стали для Запада «пропагандистами». Да еще и очень опасными - потому что вполне профессионально умеют в домашнем информпространстве объяснить, в чем российские национальные интересы и как их защищать, а в мировом - давать альтернативную точку зрения. Ведь без нее, как нам вдалбливали, не может быть объективной картины мира.

Теперь оказывается, что может. И коль идет война информационная, то все, кто на ней в чужих для Запада окопах, конечно же, пропагандисты. И допустить противника на свою информационную территорию - это как опорную крепость без боя сдать, позволить ему в головах своей армии ковыряться. Такая железная логика. Наивные времена открытых телемостов с жителями «загадочной» России - чтобы попробовать понять, как они видят мир и что у них на уме, - давно миновали. С врагом, как по-новой окрестили россиян в некоторых западных столицах, чего сюсюкаться, давить на него надо! Вот мы и отбиваемся.

«Независимо мыслящие» люди, а их у нас тоже немало, замечают, как правило, ужесточение домашних правил ведения медийных боевых действий, сетуя о том, что свободу прессы только у нас и «зажимают» всякими запретами и ограничениями. Помнят ли они, как американские власти запретили публиковать в национальных СМИ фото с гробами солдат, которые стали приходить из Ирака? Нарушителей запрета тут же выявляли и - вплоть до увольнения. Да и на «иноагентов» копирайт тоже у американцев, а не у нас.

Большой специалист по России в демпартии США Макфол, который, вероятнее всего, и научил наших несистемщиков отбиваться от российской прессы, клеймя ее «пропагандой», сетовал, что в Москве у американцев осталось «незавершенное дело». Не достроили они, как собирались, свободу и демократию у нас по собственному образцу. Что-то пошло не так.

И в значительной мере - из-за тех российских журналистов, которых вроде и обучали за океаном и в Европе нужным жанрам, форматам и другим профприемчикам, а вот по содержательной части случился явный облом. Свою страну и окружающий ее мир они понимают и видят с собственных позиций - пророссийских. А если ты журналист, и при этом не западник и не глобалист какой-то, то однозначно - пропагандист.