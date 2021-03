Джо, ты назвал меня «убийцей»? - «Я не называл!»: Каким мог бы быть батл между Путиным и Байденом

«Комсомолка» представила возможный открытый диалог двух президентов в виде полит-шоу из 5 раундов Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден впервые в истории отношений между великими державами пошел на хамство. На вопрос журналиста «Считаете ли вы Путина убийцей?» Байден ответил: «Ммм, ага». Владимир Путин в ответ был более чем сдержан: «Я бы пожелал ему здоровья!». И вообще: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Но самое горячее - Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире! На весь мир! Дебатов такого масштаба еще не было.

Мы решили представить, как они могли бы пройти.

Самая модная площадка сейчас — Clubhouse. Но, как мы знаем, у Путина нет айфона (а на других устройствах он не работает). Правительственная связь тоже не подошла - Трамп поставил пароль на телефон в Белом доме и, уходя, никому его не сказал. Остается Zoom. Поехали.

РАУНД ПЕРВЫЙ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ): «СПАСИБО, АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, МЫ УЖ САМИ»

Байден выбрал для своего выступления самый известный в Америке зал — Мэдиссон Сквер Гарден. Тысячи флагов и лент, конфетти из-под потолка. Билеты по сотне долларов. И плакат: Байден в образе дяди Сэма - «ты нужен мне».

На сайте Кремля вышел скромный пресс-релиз.

Модератором встречи пригласили Александра Лукашенко как самого независимого от Запада и от России политика. Но в Белоруссии снова начались митинги и ограничили скорость интернета:

- Ребята, я с видео не смогу. У меня ынтэрнэт не тянет, да и хоккей вечером…, - неожиданно прозвучало из Минска за час до начала дебатов.

- Спасибо, Александр Григорьевич, мы уж сами. Хорошей вам игры ... и не болейте, - прозвучал в конференции голос с характерной и очень знакомой интонацией.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ: ШОУ И ТЕРМОС С ЧАЕМ

Приходит время «Ч». Президент США под фанфары поднимается на трибуну. Рядом с ним супруга, с другой стороны вице-президент Камалла Харрис. Он держит их обеих за руки (или они его).

Байден приветствует толпу и каждые пять секунд тычет пальцем в разных людей. На мониторах Мэдиссон Сквер Гардена длинный стол на фоне огромного интерактивного экрана - там карта России. В кадре появляется Дмитрий Песков. Он кладет на стол папку с бумагами и ручку. На столе уже стоит белый термос-кружка с травяным чаем. Минут через 5, когда Байден уже начинает нервничать, в кадре появляется Путин. Он проходит вдоль стола и садится на единственное кресло. Трибуны за спиной Байдена тонут во мраке, включается звук. Путин два раза слегка кашлянул.

В кадре появляется Путин. Он проходит вдоль стола и садится на единственное кресло. Фото: REUTERS

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ: «Я НЕ НАЗЫВАЛ!»

- Здравствуйте, мистер Путин, - несколько нервно начал Байден. Его обидело опоздание.

- Здравствуйте, мистер Байден. Меня зовут Владимир.

- Я помню! - президент США начинает раздражаться.

- Слава богу, - почти незаметно отреагировал Путин. - Как ваше здоровье? До вас дошли мои пожелания?

- О! Спасибо! Хорошо! - явно смягчился Байден. - And how are you?

- Вашими молитвами. Джо, вы назвали меня “убийцей”? - сразу перешел к делу Путин.

- Я не называл!

- У вас же спросили, считаете ли вы Путина убийцей и вы согласились. Вы, правда, так считаете?

- Ммм. Ага.

- Почему? - Путин отпивает немного из своего стакана.

- Ваши спецслужбы по всему миру гоняются за неугодными людьми. Вы травите их этим… как его… - Байден отворачивается в сторону, прикрывает рукой микрофон и глазами вопросительно обращается к кому-то за кадром. - Вашим боевым ядом «no-vi-chok», - проговаривает он по слогам, чтобы не ошибиться.

- Да бог с вами. Во-первых, как говорят у нас в России, от “новичка” еще никто не умирал. А во-вторых, гоняется как раз ваша разведка. Правда, в маскировке ей бы еще подтянуться — но мы можем помочь. Готовы оказать поддержку мистеру Остину.

- Вы о ком, Владимир? А, вы про этого парня, который возглавляет … - тут уже не дожидаясь вопроса, из-за кадра громким шепотом раздается «Пентагон». - Пентагон, Владимир.

- Да, я о нем.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: И БАЙДЕНА ТОЖЕ МЫ ЗАВЕРБОВАЛИ?

На трибуну к Байдену поднимается его вице-президент Камала Харрис. Она крепко и долго жмет руку своего лидера. Проверяет пульс.

На трибуну к Байдену поднимается его вице-президент Камала Харрис. Фото: REUTERS

- Здравствуйте, президент Харрис, так ведь вас называет господин Байден? Рад вас видеть.

- Здравствуйте, господин Путин, - Харрис плечом отодвигает Байдена от микрофона. - Вы вмешивались в наши выборы!

- И как вам результат?

- … - Харрис несколько замешкалась.

- А кто вам сказал, что мы вмешивались? Даже ваш спецпрокурор Мюллер ничего не нашел. В его докладе говорится о сотрудничестве, но никак не о вмешательстве.

- Да, но мы это точно знаем. Ну … мы просто уверены. И думаем, что вы хотите вмешаться в будущие выборы! Зачем вам это?

- Ну как еще объяснить, если у вас вместо фактов одни «хайли лайкли»? Хорошо. Я уже отвечал на этот вопрос: «Чтобы вас всех там повеселить».

- Трамп был вашим агентом! - Харрис повышает голос и немного наклоняется вперёд, за её спиной стоит Джо Байден, он пытается взять её за плечи и немного успокоить. - Вы были с ним в сговоре! Он еще в 90-х развлекался с девицами под стенами Кремля!

- Мистер Байден тоже посещал и Москву. И Ярославль, и даже Ленинград. Не думаете же вы, что в моём родном городе его тоже могли завербовать?

Слова застыли в горле Харрис. Через мгновение она пришла в себя и спустилась с трибуны, освободив место Байдену.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ: ВЫЖЖЕННОЕ ПОЛЕ ДЕМОКРАТИИ

- Мистер Путин… - заново начал Байден.

- Владимир, - еще раз уточнил Путин.

- Да, Владимир. Вы воюете в Сирии со свободными людьми.

- Джо, мы находимся в Сирии по приглашению законного президента Асада. Российские военные борются там с мировым терроризмом. А вот что там делаете вы?

- Наши солдаты по всему миру, и в Сирии тоже, борются за идеалы демократии!

Старт крылатой ракеты "Томагавк" с американского эсминца "Монтерей" по целям в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- И оставляете после себя выжженное поле? А там, куда приходит Россия, воцаряется мир, - твердо отчеканил Путин.

- Мы боремся за права человека. Они для нас превыше всего, - вдохновлённо произнёс Байден. К нему подошла Харрис и крепко пожала руку. Проверила пульс.

- И поэтому загнали индейцев в резервации?

- Это другое. Вы не понимаете.

- Все мы понимаем. Посмотрите на Крым. Россия направила туда сотни миллиардов. Мы строим там дороги, электростанции, водохранилища. А ваши подшефные с Украины отрезают Крым от воды и электричества. Вы вводите против людей в Крыму санкции. Вы и там хотите резервацию устроить?

- Соединенные Штаты будут проводить такую политику, какую они считают нужным, - зал за спиной Байдена взорвался в овациях.

В демократичных и контролируемых США "лагерях беженцев" в Сирии до сих пор остаются тысячи сирийцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Джо, ты же знаешь, - шум толпы на другом конце видеомоста начал быстро стихать. - Россия прошла через многие войны, их результаты всем известны. Но знаешь, что главное? Мы никогда эти войны не начинали. Здоровья тебе! Семье привет!

Последние слова Путина звучали в огромном зале Мэдиссон Сквер Гарден в полной тишине. В углу экрана возникла румяная Псаки и подмигнула Пескову. Усы Пескова не дрогнули. Экран погас. К Байдену бросилась Харрис и снова схватила за руку. Пульс есть.

"Разговор состоялся по инициативе российской стороны". Фото: REUTERS

ЗАНАВЕС: «ПРЕЗИДЕНТЫ ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ»

Через несколько минут на американских и российских информационных лентах практически одновременно появились официальные сообщения о том, что «президенты Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. Они затронули важные аспекты двусторонних отношений и международной политики. Разговор состоялся по инициативе российской стороны».

