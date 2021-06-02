Американский аналитик: «Байден превратился в мальчика не побегушках для Путина»

В Вашингтоне уверены, что президент США прогибается под российского коллегу Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден готов жертвовать интересами своей страны, чтобы наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал в своей колонке для газеты Washington Examiner аналитик Том Роган, известный своими радикальными антироссийскими высказываниями.

Гнев эксперта вызвало решение Белого дома аннулировать разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy работать в Сирии. Как считается, работа заокеанских нефтяников в этой стране вызывала неудовольствие российских властей, также имеющих интересы в регионе.

- Отзыв лицензии – еще один подарок, который Байден делает Путину, - пишет Роган. – В последние несколько недель президент США вообще превратился в мальчика на побегушках для российского лидера.

В вину Байдену ставится нежелание обложить еще большими санкциями «Северный поток – 2», отказ обвинить российские власти в хакерской атаке на газопровод Colonial Pipeline, которая чуть не оставила Нью-Йорк без бензина, и даже сам факт предстоящей 16 июня в Женеве встречу с Владимиром Путиным. По версии Рогана, администрация Белого дома в буквальном смысле умоляла Кремль об этой встрече.

- Байден просто пресмыкается перед Путиным, - резюмирует эксперт.

Он уверен, что американский президент всеми силами старается заполучить хорошее расположение российского коллеги. По словам Рогана, гоняясь за симпатиями Кремля, Байден рискует разочаровать союзников Соединенных Штатов.

Переговоры Путина и Байдена, которые так разозлили маститого аналитика, пройдут 16 июня в Женеве. Ожидания очень большие, ведь на фоне все более ухудшающихся отношений между двумя державами это будет первая очная встреча глав государств. Впрочем, многие американцы сомневаются в способности своего престарелого лидера (78-летний Байден старейший президент в истории США) достойно оппонировать Путину.