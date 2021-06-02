Встреча Путина и Байдена в Женеве: Стоит ли ждать от США руки дружбы

Для Запада сделать шаг навстречу России - показать свою слабость, поставить под вопрос свое мировое лидерство Фото: REUTERS

Предстоящая встреча президентов России и США в период, как признают обе стороны, наихудших отношений между двумя странами, неизбежно порождает надежды: а вдруг? Вдруг Байден, еще недавно назвавший Путина «убийцей», выйдет на итоговой пресс-конференции и скажет: «Мы с моим другом Владимиром…»

Возможно ли такое? И если да, какие условия для этого необходимы?

Начнем с России. Даже в далекие уже советские времена коммунистическое руководство СССР никогда не призывало уничтожить или «наказать» Запад. Во всяком случае со времен роспуска Коминтерна в 1943 году. Наоборот, в 30-х годах прошлого века предлагалось создать систему коллективной безопасности, чтобы совместно противостоять Гитлеру. По чьей вине этого не случилось, известно. Сказанное сгоряча импульсивным Хрущевым «Господа, мы вас похороним!» - выглядит безобидной шуткой в сравнении с рассекреченным недавно планом Черчилля «Немыслимое» по уничтожению своего союзника в борьбе с фашизмом.

Послевоенная линия Москвы в отношениях с Западом - давайте договариваться. Никаких попыток «перевоспитать» или навязать ему свои ценности силой. Идеологическая и геополитическая борьба, конечно, не стихала, даже локальные войны шли, в которых стороны выясняли отношения «чужими руками». Но условия для диалога по созданию механизма всеобщей безопасности с нашей стороны всегда были одни: на равноправной основе, в духе взаимного уважения, с учетом интересов сторон и на основе международного права. И эти принципы не изменились, разве что добавился еще один - неделимость безопасности, то есть нельзя обеспечить безопасность себе за счет безопасности другого.

Посмотрим, что сегодня Запад выставляет в качестве условий для разговора с Россией. Равенство, учет взаимных интересов? Нет. Да и международное право он заменил придуманным для себя «международным порядком, основанном на правилах». Нам предлагают: прекратить «агрессивные действия», уважать права человека и демократические ценности, перестать вмешиваться в выборы в западных странах, оставить в покое действующие в стране западные НКО. Вплоть до «Освободить Навального!» Ну и, чтобы уж совсем без иллюзий, Россию на Западе давно не стесняются называть, даже в официальных документах, в лучшем случае «противником», а то и без обиняков - «врагом».

Для Вашингтона и Брюсселя «угроза миру» - это Москва. Поэтому ее надо сдерживать и прессовать санкциями. И хотя всем уже ясно, что санкции эти политическую линию российского руководства изменить не в силах, другого языка кроме как обвинений и угроз в адрес России у Запада нет. Последние новости: Евросоюз предлагает США за день до встречи Байдена с Путиным принять совместный документ, в котором за Москвой закрепят роль «общего врага». Наверное, чтобы обезопаситься от возможной «слабости» Байдена в ходе переговоров с Путиным.

Тем интересней звучат предложения некоторых западных политологов попробовать поменять конфронтационный подход в отношениях с Россией на «дружеский». Пообещать ей чего-нибудь привлекательное, позволить ей, так сказать, «быть на одной ноге» с Западом. «История показывает, что лучший способ влиять и сдерживать мощную Россию – не относиться к ней как к врагу, а сделать ее своим другом» - пишет профессор истории Университетского колледжа Корк (Ирландия) Джеффри Робертс. Представим, предлагает он, что договор о европейской безопасности, уже давно предложенный Россией, Запад решил серьезно с ней обсуждать. «Приведет ли это к краху НАТО и западной системы безопасности? - рассуждает уважаемый профессор. - Вряд ли. Приведет ли это к расколу Украины (…)? Сомнительно. Остался бы Крым частью Украины? Скорее всего. Будут ли Россия и Запад сотрудничать, а не конкурировать на Ближнем Востоке? Обязательно. Столкнемся ли мы с новой гонкой вооружений и новой холодной войной? Точно нет.»

Как вам такой вариант? Спорный тезис о том, что когда Запад делал Россию своим «другом», то с ней можно было ладить, оставим в стороне. Хотя бы потому, что только войны и беды, которые без помощи с Востока Запад не мог осилить, заставляли его делать шаг навстречу. Просто посмотрим, мог бы вообще работать в случае с Москвой западный пряник?

Джеффри Робертс сам же напоминает, что в 1954 году Советский Союз просился в НАТО. Да и в 90-х идеи такие уже у руководства России прорабатывались. Но давайте без иллюзий: блок, созданный для борьбы с Советским Союзом, а сегодня имеющий смысл лишь в том, чтобы бороться с Россией, никогда своего врага членом альянса не сделает. На Западе это тоже трезво понимают. Формально в НАТО все страны-члены равны, и если бы Россию вдруг туда приняли, то ее голос был бы равен голосу США? Ведь военные потенциалы у нас сопоставимы. Но кто ж не знает, для чего американцам альянс - чтобы держать в узде Европу. Так что наш голос был бы равен, скажем, голосу Эстонии.

Но у нас с Эстонией равные голоса в ООН, в этой международной организации принцип такой: одна страна - один голос. То есть, если с формально-демократической меркой подойти, один голос эстонца в ООН равен одной тысячи голосов китайцев. Но так уж устроена эта уникальная организация.

Как ни крути, НАТО нам никак не подходит. За своими ресурсами мы как-нибудь сами присмотрим. Да и совсем абсурдно было бы: те же эстонцы, ища защиты от злобного российского медведя, нырк в альянс, а медведь, глядь, вслед за ними туда ломится…

Но как Запад еще может сделать Россию своим другом? Последние лет пятнадцать он из нее делал исключительно врага. Причем не стеснялся никаких мер, чтобы попытаться представить ее главным злодеем и «перекроить» ее политическую и государственную структуру под свои интересы. Не получилось. Сдерживать набравшую вопреки всем палкам в колеса российскую военную мощь становится все труднее. И неужели сегодня для того, чтобы привлечь Москву на свою сторону, достаточно показать ей морковку или посулить пряник?

Для Запада сделать шаг навстречу России - показать свою слабость, поставить под вопрос свое мировое лидерство. Так что снять свой фундаментальный тезис о том, что главная угроза исходит от Москвы, для него все равно, что вернуться к миру, стоящему на трех слонах. Но это вовсе не значит, что компромисс невозможен. Не надо только забывать, что компромисс - не примирение. Признать новый баланс мировых сил для Запада невозможно. А привлечь на свою сторону Россию - убийственно. Во-первых, при нынешних реалиях это из области фантастики. Во-вторых, чтобы начать конструктивный диалог с Москвой, Вашингтон должен сам проделать «работу над ошибками» и признать их. Но и это из той же области.

Так что, если, выйдя к прессе после переговоров, Байден все же скажет «мой друг Владимир», по возвращении домой его просто сожрут свои же.

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