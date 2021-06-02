Дмитрий Козак: «Мы помогаем Донбассу на украинские деньги»

Замглавы президентской администрации Дмитрий Козак в интервью ВГТРК назвал двойными стандартами уголовное преследование украинского политика Виктора Медведчука. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Замглавы президентской администрации Дмитрий Козак в интервью ВГТРК назвал двойными стандартами уголовное преследование украинского политика Виктора Медведчука. Его обвиняют в госизмене, в том числе и сотрудничестве с компаниями «государства-агрессора».

- Само государство Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги, - заявил Козак. - Приближенные к власти граждане, включая Порошенко и его группы, господина Грановского, Яценюка, Пинчука, Фирташа, Ахметова, Коломойского - все оплачивают продукцию, которая производится в России.

Он отметил, что в том числе за счет этих доходов в России укрепляется экономика, платятся налоги, решаются социальные вопросы, а также оказывается помощь республикам Донбасса.

- За счет этих денег мы оказываем гуманитарную поддержку Донбассу. Мы не скрываем это, - говорит замглавы администрации Президента. - По этой логике, все, кто покупает российские товары и услуги, должны сидеть рядом с Медведчуком. Действующие органы государственной власти сами оплачивают российские счета, принимают решения, выделяют деньги и позволяют предпринимателям покупать в России товары и платить сюда деньги.

Дмитрий Козак отметил, что товарооборот между Украиной и Россией составляет около 11 миллиардов долларов, из которых 6,7 миллиардов — это закупка Киевом товаров и услуг. А в первом квартале 2021 года объем торговли по многим позициям вырос на 20%.

Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркнул, Россия и Украина сохраняют торгово-экономический оборот, несмотря на сложную политическую ситуацию и напряженность.

- В прошлом году мы поставили 9 млн тонн угля, из которых почти 80% было поставлено металлургическим предприятиям Украины для выпуска их продукции, 20% — для энергетики. Также из России на территорию Украины было поставлено около 3,5 млн тонн нефтепродуктов.

Новак добавил, что среди покупателей российских товаров и услуг числятся многие украинские государственные и частные компании: Центрэнерго, Энергоатом, предприятия бизнесменов Рената Ахметова, Игоря Коломойского.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ДМИТРИЙ КОЗАК

- Украину не устраивает, что им приходится контактировать с представителями Луганской и Донецкой республик для урегулирования конфликта в Донбассе.

- Украина настаивает на том, чтобы сделать стороной конфликта Россию.

- Германия и Франция на 6-й год переговоров в Нормандском формате не могут давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта в Донбассе.

- Обострение конфликта в Донбассе обусловлено внешне- и внутриполитическими причинами на Украине и имеет рукотворный характер.

- Украина с первых дней не выполняла минские соглашения и только спустя 6 лет их подписания опубликовала механизм прекращения огня.