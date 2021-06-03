Вышел новый спецвыпуск «Комсомольской правды» Фото: Артем КИЛЬКИН

Вышел в свет новый специальный выпуск "Комсомольской правды" "Россия и мир: победить пандемию". Рассказываем о ключевых моментах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стал первым масштабным деловым мероприятием в России и мире за время пандемии коронавируса.

В спецвыпуске "КП" "Россия и мир: победить пандемию" читайте:

- Деловая программа Петербургского экономического форума;

- Как нам превратить страну в оазис для бизнеса;

- Сколько будет стоить чистая вода и хватит ли ее будущим поколениям;

- Откуда деньги растут;

- Почему социальную помощь делают адресной и точечной;

- Крупнейшие инвестиционные проекты России;

- Какие достопримечательности Петербурга редко показывают туристам;

- Космодром Восточный, Крымский мост и другие прорывные проекты.

Смотрите спецвыпуск (скачать pdf)

Спецвыпуск «Комсомольской правды»

Напомним, прошлый спецвыпуск "Комсомольской правды" был посвящен вакцинации от коронавируса. В нем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, почему covid-19 опасен для граждан в любом возрасте. Также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла россиянам, почему в России все вакцины против вируса надежные и безвредные для применения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Искусственные острова и «зеленый» транспорт: Что Санкт-Петербург показал на ПМЭФ-2021

Северная столица оформила стенд в духе белых ночей (подробности)