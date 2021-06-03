Скончалась ректор Государственной классической академии, которая познакомила Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Вероника Ирина-Коган всю жизнь занималась научной деятельностью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Доктор философских наук и создатель Государственной классической академии имени Маймонида Вероника Ирина-Коган ушла из жизни несколько дней назад в своём доме в подмосковной деревне Баковка.

— В доме на улице Иосифа Кобзона скончалась 75-летняя женщина, об этом сообщили родственники погибшей. В настоящий момент точную причину смерти устанавливают, — сообщил источник kp.ru.

Вероника Ирина-Коган всю жизнь занималась научной деятельностью, окончила факультет философии в МГУ, защитила диссертацию и получила звание кандидата, а затем и доктора философских наук. После чего Вероника Рафаиловна и сама стала преподавать в различных ВУЗах, в том числе в МГПИ, Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ и других. В 1982 году Ирина-Коган стала главным научным консультантом и заведующей отделением психологической коррекции Медицинского центра семейной адаптации и терапии Главного управления здравоохранения столицы. Параллельно Вероника Рафаиловна продолжала научную деятельность и регулярно публиковала монографии, курсы лекций, учебники и даже художественные произведения. Кроме того, Ирина-Коган разработала структуру Государственного университета им. Маймонида и Академии наук им. Маймонида, и создала особую систему непрерывного многоуровневого образования в одном высшем учебном учреждении. Она же стала первым ректором академии.

Но большинству она известна не как учёный, а как сваха, познакомившая Армена Джигарханяна с его последней женой — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Последняя, окончив музыкальную академию в Украине, переехала в Москву и сразу поступила в академию имени Маймонида, которую возглавляла Ирина-Коган. Так произошло судьбоносное знакомство. Вероника Рафаиловна утверждала, что приняла девушку на работу в качестве домработницы, чтобы помочь ей заработать. Через своего нанимателя Виталина Цымбалюк-Романовская и познакомилась с Арменом Джигарханяном. С 16 лет девушка была его поклонницей, её даже не смущала 44-летняя разница в возрасте с кумиром.