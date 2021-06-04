«Перекрыли все выходы и обыскивали номер»: российскую теннисистку задержали в Париже

Теннисистку Яну Сизикову подозревают в договорных матчах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортсменку Яну Сизикову повязали в четверг, 3 июня, вечером прямо после сеанса массажа. Накануне она в паре с Екатериной Александровой на «Ролан Гаррос» разгромно проиграла свой матч со счетом 1:6, 1:6. Но французскую прокуратуру интересует не эта игра, а матч 2020 года.

Французское издание Le Parisien сообщает, что арест Сизиковой был оставлен с большой помпой. Были перекрыты все входы-выходы, а в номере российской теннисистки произвели обыск. И всё это для того, чтобы французские следователи выяснили обстоятельства проигрыша Сизиковой прошлогоднего матча на «Роллан Гаррос» в паре с американкой Бернгл.

Та игра действительно выглядела очень подозрительно. Россиянка при счете 7:6, 2:2 на своей подаче совершила двойную ошибку, и матч был проигран. А одновременно по всему миру букмекеры зафиксировали вал ставок на проигрыш именно этой подачи россиянки. На провал на своей подач Сизиковой по всему миру было поставлено сотни тысяч долларов. Французская прокуратура естественно напряглась — в такие совпадения сложно поверить. Французы все это запомнили, и когда Сизикова через год вернулась в Париж на «Ролан Гаррос», ее и взяли.

До этого матча имя Яны Сизиковой вообще было неизвестно. Москвичка 1994 года рождения редко на себя обращала внимание. Она всего лишь 765-я ракетка в мире. Рейтинг надо сказать очень даже так себе, если даже учесть, что Яна по большей части играла в парном разряде. За всю карьеру Сизикова заработала на корте чуть более 170 тысяч долларов. С учетом того, что профессиональные теннисисты сами должны оплачивать себе тренеров, массажистов, нередко покупать билеты за свой счет и оплачивать номера в отелях — это практически ничто.

Пока неизвестно, что нашли французы в номере у девушки. Больше следователей интересовали гаджеты российской теннисистки, видимо они рассчитывают там найти какие-нибудь переписки Яны Сизиковой. Но возможно, этот арест — предупреждение всем остальным спортсменам. Теннис реально захлестнула волна договорных матчей. Возможно, это один из самых коррумпированных видов спорта. Соблазн поднять несколько тысяч евро только один раз проиграв свою подачу для постоянно находящихся в поиске денег теннисистов из третей-четвертой сотни мирового рейтинга очень велик. И в то же время очень сложно доказать, что ошибки игрок сделал намерено.

Теннисные власти отстраняют от турниров сомнительных игроков десятками. В 2019 году под подозрение в сговоре с армянской мафией попало 135 теннисистов. А еще несколькими месяцами ранее было арестовано 15 игроков. Но все равно нужно какое-то громкое дело. Если прокуратура добудет какие доказательства против Яны Сизиковой, как раз ее случай и может стать такой показательной историей с публичной казнью.

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