"Сегодня смысл там, где Бузова": Звезда "Дома-2" сыграет на сцене МХАТа в спектакле про Сталина

Ольга Бузова выйдет на драматическую сцену. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто бы мог подумать, но Ольгу Бузову теперь можно увидеть не только на красной дорожке или в эфире музыкального шоу. Поющая ведущая получила театральную роль, да не где-нибудь, а в самом МХАТе - на одной из самых культовых сцен страны, где играли Ефремов, Смоктуновский, Вертинская, Табаков и другие всенародно любимые звезды.

Неудивительно, что спектакль с участием звезды "Дома-2" еще до премьеры наделал шума. Тем более, что постановка "Чудесный грузин" посвящена молодому Сталину, а подмигивающий вождь на афише выглядит словно карикатура... Театралы раскололись на два непримиримых лагеря. "Дожили! Бузова на одной сцене с Лениным, Крупской и Сталиным!", - возмущаются консерваторы, печалясь, что театр уже не тот. А прогрессивные зрители, наоборот, рады притоку свежей крови и смелому эксперименту.

- Я разговаривал с огромным количеством людей и наблюдал, как реагируют на фамилию Бузова. Либо восхищение, либо ненависть, - признался в интервью kp.ru художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, объясняя свое решение. - Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живет во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями.

Фактически играть Бузова будет саму себя. В сталинской эпохе она - певица кабаре Белла Шанталь, над которой публика регулярно подтрунивает и смеется. Однако, в какой-то момент эта девица вдруг превращается в хитрую и ловкую шпионку, которая... спасает самого Сталина!

- У меня есть абсолютная уверенность, что это крутой содержательный ход: сегодня смысл там, где Бузова, как бы это не парадоксально звучало, - заявил Бояков. - В пьесе Беллу Шанталь приглашают к губернатору, чтобы показать определенный смысл: какой губернатор важный, модный, крутой. Это смысл времени – и того, а уж сегодняшнего и подавно. Вот и выходит, что миром крутит условная энергичная Бузова. Крутит политикой, театром, кино, искусством. Миром, лишенным энергии. И пока она им крутит, становится человеком значительным...

Сама новоиспеченная актриса уже успела поделиться радостной новостью в Инстаграме, где за ее активностью следят 23 миллиона человек. Растроганная блогерша призналась, что всегда мечтала о серьезной роли. А здесь ей повезло вдвойне: во-первых, крутая площадка. А во-вторых, Оле дали возможность проявить себя в качестве певицы.

- Мама, я играю во МХАТе! Это просто невероятно, я пишу и плачу от счастья. Теперь я каждый день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую премьеру этого сезона. Эдуард Владиславович, это правильный выбор. Вы точно не пожалеете, - поблагодарила Бузова худрука.

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