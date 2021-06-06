Богдан Безпалько: Кравчука надо показывать в зоопарке как диковинное животное

Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Первый президент Украины Леонид Кравчук , ныне возглавляющий делегацию Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу, предположил, что за задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс и при экстренной посадке самолета в Минске был задержан, стоят вовсе не белорусские, а российские спецслужбы.

- У Лукашенко нет никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Потому там могли работать только российские службы, - заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом». - И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Вот тут, я думаю, влияние России было.

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Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Кравчук обладает какой-то серьезной инсайдерской информацией?

- Сомнительно. Мои источники мне предоставили информацию несколько иного плана. Состоит она в том, что операцию проводили спецслужбы Белоруссии. Но «спровоцировала» на эти действия информация от российских спецслужб.

- То есть?

- Наши все-таки работают грамотнее, компетентнее. Вряд ли там кто-либо смог заметить слежку — о чем говорил Протасевич. И вряд ли бы кто-то стал писать Ахмет вместо Ахмад. И вряд ли бы «Ник» и «Майк» стали говорить по английски вот так- совершенно не правильно.

- Тогда при чем тут наши?

- Ну, Нехту, действительно, финансировал известный олигарх из России.

- Его интерес?

- В создании условий для вывода своих капиталов, в том числе из Белоруссии в оффшоры. Когда наши спецслужбы это увидели и зафиксировали, они «спровоцировали» белорусские спецслужбы на подобную, довольно грубую операцию. С посадкой самолета с одним из основателей Нехты. Теперь господину олигарху, скорее всего, предъявят серьезный счет. Который будет превышать потери «Белавиа» от этих санкций.

- Кто предъявит счет?

- Представители спецслужб и нашего политического класса, как я понимаю. Которые не предусматривали подобного развития событий. Дестабилизации ситуации в Белоруссии, планы поглощения ряда крупных концернов, экспортно ориентированных поставщиков валюты, с последующим выводом их оффшоры. Наш политический класс как раз стремился объединить ряд белорусских и российских производств - и контролировать, например, три четверти мирового рынка удобрений и диктовать цены. Им совершенно не нужно, чтобы где-то на Сейшелах сидели какие то олигархи и управляли белорусскими активами.

- А что с антибелорусскими заявлением Кравчука?

- Его надо посадить в зоопарк и показывать как редкое диковинное животное.

- Ну как так можно с первым президентом Украины и бывшим секретарем ЦК Компартии Украины?

- Это только усугубляет его вину. Он стал первым президентом Украины, которого фактически отстранили от власти, когда государство начало стремительно падать в пропасть. В гиперинфляцию и в разруху. И спасать страну пришли другие люди, вроде промышленника Кучмы, который стал напоминать, что налоги все-таки надо платить. Кравчук - это флюгер. Он делает прямо противоположные заявления.

- Напомните?

- Некоторое время назад он выступал за федерализацию Украины. Сейчас — никакой федерализации. Теперешнее преимущество Кравчука— он не несет никакой отвественности за то, что заявляет.

- Ну как никакой ответственности — а группу переговорщиков по Донбассу в Минске он уже 10 месяцев возглавляет?

- Ну дали старику на старости лет немножко потешиться. И он теперь глава группы переговорщиков. Реальных людей, которые выступали бы с дельными предложениями, в эту группу не пускают, потому что, если бы их пустили то Минский процесс мог бы пойти.

- Кравчук решительно отверг предположение Лукашенко, что можно пригласить следователей из ЛНР по делу Протасевича, касательно его участия в «Азове».

- Вообще то белорусский лидер лет 7 назад об ополченцах Донбасса отзывался, скажем так, нелестно. С Порошенко отношения были прекрасные да и с Зеленским неплохие до какого-то времени. Кравчук этого уже «не помнит» или не хочет помнить - ну дедушка старый, ему все равно.

- Кравчук не понимает, почему Лукашенко «вообще вмешивается в украинские дела» и «поломал отношения с Западом».

- Ну и как он вмешивается? То, что белорусский гражданин Протасевич каким-то образом оказался в нацбате «Азов» на Донбассе? Что касается Запада, то белорусский лидер всегда стоит перед выбором — либо быть многовекторным политиком, либо опираться на Россию. Белоруссия опирается на Россию. И живет за счет поставок российских энергоносителей, российского рынка сбыта и преференций. И выбор должен будет свершиться. Обострения в отношениях с Западом случались и раньше — Кравчук ничего нового тут не открыл. При том Кравчук не находится, в отличие от Лукашенко, почти 30 лет во власти.

- Кравчук сделал свои заявления сразу после голосов из Минска о желании экономические отношения восстановить.

- Заявления Кравчука не стоят ничего. Он не влияет на людей, которые принимают решения. При том украинские элитарии не субъектны. Естественно, что Белоруссия не хотела потерять рынок сбыта на Украине. Ведь в торговле в Киевом у Минска профицит, а с Москвой — нет. Ну и решения о разрыве связей с Белоруссией принимали те, кто управляет украинской территорией, а не наоборот. Украинский олигарх Ахметов хочет продавать свою энергию дороже белорусской и лоббирует соответствующее решение. И кто-то сейчас наварится на поставках топлива из Белоруссии - но через Польшу. Такой же реверс, как с российским газом из Словакии. И что же до сих пор почти вся украинская элита успешно торговала с Лукашенко — «союзником России», «подавлявшим свободу» и т. д. и т.п.? Заявления украинских деятелей и Кравчука в частности отдают большим лукавством.

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