Невиданная щедрость: ресторатор объяснил, почему россияне стали оставлять рекордные чаевые

Суммы чаевых по сравнению с допандемическим уровнем выросли примерно в полтора раза. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот все вокруг говорят: пандемия, финансовый кризис, денег нет, дай тыщу до получки. При этом щедрость наших сограждан бьет все рекорды: суммы чаевых по сравнению с допандемическим уровнем выросли примерно в полтора раза! Такую новость сообщили аналитики портала SuperJob. Чтобы это выяснить, они опросили три тысячи россиян - причем со всей страны, а не только с Рублевки. По данным экспертов, сильнее всего по сравнению с 2019 годом выросли чаевые в гостиничном бизнесе – на 72% (в среднем с 250 до 430 рублей). Чаевые официантам тоже поднялись, хотя и не так сильно - на 11,6% (с 215 до 240 рублей).

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, возросшая щедрость россиян объясняется просто.

- Первая причина роста чаевых - инфляция. Например, официанту принято 5-10 процентов от стоимости заказа. А раз блюда в кафе и ресторанах подорожали, то и сумма чаевых выросла, - говорит Игорь Бухаров. - Кроме того, люди сейчас стали больше путешествовать по России. В том числе и туристы, которые раньше предпочитали ездить в Турцию, Египет, Европу. Раньше они оставляли чаевые за границей, теперь они таким образом благодарят персонал российских отелей.

В общем, чай нынче дорог. Причем не только в переносном, но и в прямом смысле: по данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-центр», за год цена черного чая выросла на 11,6%. Ровно на столько же, что и чаевые для официантов! Остается только радоваться, что мы даем официантам просто на чай, без сахара. Сахар-то за год подскочил в цене на все 40%.

.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России стало меньше бедных. А мы и не заметили

На дворе кризис, а число малоимущих уже шесть лет сокращается (подробности)

Советы миллиардеров: как разбогатеть, даже если у вас нет богатых родителей

Без мохнатой лапы, мошенничества и залоговых аукционов (подробности)