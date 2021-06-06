Дмитрий Гудков сбежал в Киев. Неужели не боится?

Политик Дмитрий Гудков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если вдруг какому российскому оппозиционеру пришло в голову скрыться от правосудия на Украине, то могут быть только две причины – отсутствие самоуважения и атрофированное чувство самосохранения. Впрочем, эти две причины могут выгодно (для Киева) дополнять друг друга. Не знаю, чем руководствовался Дмитрий Гудков, которого на Родине заподозрили в «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом» (не заплатил за аренду помещения), но весь его дальнейший жизненный путь можно описать с точностью, чуть менее чем стопроцентной.

«Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева)», - сообщил сам Гудков в своем телеграм-канале. Там еще было про прозрачные намеки неких анонимных чиновников «рвать когти», дескать, иначе – дом-тюрьма и небо в решетку (за неоплаченный-то подвал!). Но начало своей карьере в эмиграции Дмитрий положил сам.

Итак, перво-наперво, разумеется, брифинг в СБУ, который по телевизору не покажут. Там с оппозиционера возьмут обязательства в рамках «мероприятий содействия». Может быть даже под роспись. Обязательства нехитрые – поливать грязью свою страну и изобличать «кремлевский режим». Далее, может быть даже с эскортом, - в студию Киселева: выполнять обязательства. Потом – Савик Шустер, затем – Дмитрий Гордон.

Пресс-конференции, колонки в русофобском «Обозревателе» и может быть даже своя программа на крымско-татарском ATR. В соавторстве с Айдером Муждабаевым. Постепенная деградация в личных соцсетях до уровня ненавидящего все, что связано с Россией, Аркадия Бабченко. Возможен алкоголизм как побочка от остатков совести, если таковая еще имеется. Ведь ты фактически работаешь на режим, максимально враждебный Российской Федерации, считающий ее агрессором и воюющим против ее граждан в Донбассе. Впрочем, о чем это я, Донбасс эту категорию людей никогда не интересовал.

Дмитрия Гудкова будут юзать и в хвост, и в гриву, пока он будет полезен, пока не перестанет повторяться, пока не выдавить из себя всю желчь по капле. А затем он станет совершенно ненужным. И на этом этапе ему хорошо бы иметь профессиональную охрану. Впрочем, экс-депутата Вороненкова она не спасла. И сакральной жертвой он не стал только потому, что не имел оппозиционного веса, в отличие от Гудкова, которому этот вес теперь, не сомневайтесь, надуют. И тогда не будет никакой свиной крови, как в случае с Бабченко. Который, к слову, после инсценировки своего убийства все-таки уехал из Украины. Не потому, что испугался – потому что больше никому не нужен. Использовали и спустили в унитаз.

МНЕНИЕ

Армия Украины существует на деньги России, а Донбасс воюет - на украинские

Нам разъясняли, кто кого финансирует. Подробнее - в материале нашего колумниста Евгения Умеренкова (подробности)