Канадцы стали чемпионами мира по хоккею

Канадская команда празднует победу в Чемпионате мира по хоккею. Фото: REUTERS

Скучно, конечно, смотреть хоккей без наших. Даже финал чемпионата мира. В нем сошлись финны и канадцы. Сборная Суоми до этого проиграла на чемпионате лишь один матч, да и то сборной Казахстана по буллитам. В плей-офф они прошли чехов (1:0) и немцев (2:1).

А вот команда Канады, проиграв на групповом этапе четыре матча, в том числе и Финляндии по буллитам, вообще чудом попала в четвертьфинал. Но к тому моменту родоначальники этой игры получили пополнение из-за океана и более-менее сыгрались. А потом в четвертьфинале выиграли у сборной России по буллитам. В полуфинале «кленовые листья» переиграли США (4:2) и букмекеры сделали фаворитами финала, правда с минимальным преимуществом над их соперниками.

Финны в первом периоде открыли счет, преподав мастер-класс. Вот как надо было играть нашим – четко в обороне, быстро и цепко в атаке.

В начале второго канадцы сравняли.

Один из ключевых моментов игры случился во второй половине второго периода, когда канадцы при счете 1:1 забросили шайбу… но ее отменили. Российские лайнсмены, судившие матч, посмотрели видеоповтор и определили положение вне игры. Ситуация была пограничная, поскольку при входе в зону канадский игрок еще не полностью пересек синюю линию, но, оказалась, что его «задняя» нога в момент пересечения шайбы была не льду, а на весу. А по современным правилам это офсайд.

Третий период канадцы начали затяжной атакой. Финны опять отбились, а потом в одной из контратак забросили вторую шайбу - 2:1. У канадцев стали сдавать нервы, и они устроили пару потасовок, играли в меньшинстве, но выстояли. А потом Адам Хенрик на 53-ей минуте все же пробил вязкую защиту финнов (2:2).

Матч ушел за рамки основного времени. Овертайм 3Х3 продолжался чуть более 5 минут, когда канадцы забили «золотой» гол. Во многом он напоминал решающюю шайбу в ворота сборной России, когда канадцы скомбинировали вблизи ворот. Таким образом, сборная Канады взяла реванш у финнов за поражение в финале прошлого ЧМ-2019 (1:3). Тогда сборная России заняла 3-е место. Сейчас вылетела в четвертьфинале…