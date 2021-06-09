Натали Портман: «После «Звездных войн» все думали, что я ужасная актриса!»

За роль Падме в «Звездных войнах» Натали получила номинацию на «Золотую малину» как худшая актриса в роли второго плана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЛУЧШЕ Я БУДУ УМНОЙ, ЧЕМ КИНОЗВЕЗДОЙ»

Натали Портман росла очень серьезной девочкой. Она говорила: «Я сильно отличалась от других детей. Я была более амбициозной. Я знала, что мне нравится и чего я хочу добиться, и очень много над этим работала».

Когда Натали было 11 лет, в пиццерии ее заметил агент, ищущий молодые дарования, и предложил сняться в рекламе. Она категорически ответила: «Я не хочу быть моделью, я хочу быть актрисой», - но все-таки телефон, который ей дали, не выбросила. К тому моменту она уже занималась балетом и современным танцем, всерьез интересовалась актерским мастерством, и использовала знакомство, чтобы обзавестись агентом, представлявшим ее интересы в киномире.

Натали Портман росла очень серьезной девочкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1994 году состоялся ее ослепительный кинодебют в «Леоне» Люка Бессона - она обошла две тысячи девочек, пробовавшихся на роль Матильды. И на съемках 12-летняя Натали диктовала Бессону свои условия: настояла, чтобы из сценария выбросили сцену, где Матильда появляется обнаженной, а еще эпизод, где она лично убивает одного из коррумпированных полицейских, вырезавших ее семью. Вообще она крайне осторожно относилась к рискованным сценам и проектам: например, наотрез отказалась от роли Лолиты в фильме Эдриана Лайна, а чуть позже решила не сниматься в фильме «Где угодно, только не здесь», узнав, что в нем будет эротическая сцена (сценарий пришлось переписывать под ее требования - только тогда она согласилась). Зато она охотно бралась за проходные роли в фильмах больших режиссеров - Майкла Манна («Схватка»), Тима Бертона («Марс атакует»), Вуди Аллена («Все говорят, что я люблю тебя»).

В 1994 году состоялся ее ослепительный кинодебют в «Леоне» Люка Бессона

Журналистам она твердо заявляла, что никогда не будет изменять себе ради карьеры. Гордилась, что не курит, не прикасается к алкоголю и наркотикам, что в восемь лет сама решила стать вегетарианкой и с тех пор не ест мяса. В школе радовалась, что за три года кинокарьеры пропустила всего два месяца занятий. После школы отправилась изучать психологию в Гарвардский университет, и произнесла по этому случаю фразу «Лучше я буду умной, чем кинозвездой». Еще она говорила: «Я видела много двадцатилетних звезд, которые днем курят сигарету за сигаретой, а ночью отправляются в клуб, ожидая, что подходящая роль свалится на них с неба. Я не хочу быть такой». Вместо того, чтобы шляться по клубам, она в юности учила языки - французский, немецкий, японский, арабский.

«Я УМОЛЯЛА РЕЖИССЕРА, ЧТОБЫ ДАЛ МНЕ КРОШЕЧНУЮ РОЛЬ»

Вообще родные языки Натали Портман - английский и иврит. Она родилась в Иерусалиме, ее мать - американская еврейка, чьи предки переехали в США из Украины, а отец - израильский еврей, сын выходцев из Румынии и Польши. Его отец переехал в Палестину в 30-е, спасаясь от фашистов, и рассчитывал, что родные вскоре к нему присоединятся, но они не успели: фашисты отправили их в Освенцим. Брат дедушки Натали тогда, во время войны, почти спасся, спрятавшись в семье католиков, но в какой-то момент неосторожно покинул убежище и был убит.

Родители Натали познакомились в США, потом ненадолго переехали в Израиль, потом все-таки вернулись в Америку. Ее отец - врач, серьезный специалист по лечению бесплодия, его фамилия - Хершлаг, и в детстве Натали носила именно ее. А Портман - фамилия ее бабушки по материнской линии, которая когда-то перебралась в Америку из Российской империи. Она взяла ее, когда начала сниматься в кино: опасалась, что кинокарьера может как-то повредить медицинской карьере отца (мало ли, таблоидные снимки…) Но нет, не повредила - ни когда Натали снималась у Бессона и Вуди Аллена, ни когда ее пригласил сниматься в новые «Звездные войны» Джордж Лукас.

Портман сыграла там Падме Амидалу, юную королеву планеты Набу. (Поразительно, но до этого она не смотрела ни одного фильма из оригинальной трилогии, вышедшей в 1977-1983 годах, и даже не осознавала, сколько у той поклонников!) Вышедший в 1999 году «Эпизод I. Скрытая угроза» был самым ожидаемым фильмом 90-х. Но он же для многих обернулся и главным киноразочарованием десятилетия.

Портман вспоминала этот период как самое трудное время в жизни. «Я тогда заканчивала колледж. Меня не приглашали на роли, все ненавидели мою игру в «Звездных войнах». Все думали, что я ужасная актриса… (За роль Падме в «Эпизоде II. Атаке клонов» Натали получила номинацию на «Золотую малину» как худшая актриса в роли второго плана. - Ред.) И тогда я сделала перерыв, а потом снялась в «Холодной горе» Энтони Мингеллы. Мне пришлось буквально умолять, чтобы мне дали в этом фильме маленькую, крошечную роль. А после мне написал письмо режиссер Майк Николс. Он поверил в меня, посмотрел на меня другими глазами, и дело медленно сдвинулось с мертвой точки».

Кадр из фильма "Холодная гора"

Николс, уже работавший с Портман в театре (она играла Нину Заречную в его «Чайке») предложил ей роль стриптизерши в своей драме «Близость», где ее партнерами были Джулия Робертс и Джуд Лоу. За нее она получила «Золотой глобус» и свою первую номинацию на «Оскар».

«БЫЛИ ПЬЯНЫЕ НОЧИ, ЗА КОТОРЫЕ МНЕ СТЫДНО»

После «Близости» на нее другими глазами посмотрели и все остальные. Тут же она получила роль в «В значит вендетта», ради которой без сомнений обрила голову (тогда это выглядело очень рискованным шагом). Причем голову ее рыдающей героине брили прямо перед камерами, можно было сделать только один дубль, и Портман так погрузилась в роль, что не сохранила вообще никаких воспоминаний о самом процессе потери волос.

Кадр из фильма «В значит вендетта»

В следующем году вышла короткометражка Уэса Андерсона «Отель Шевалье» - пролог к его же фильму «Поезд на Дарджилинг», и в нем Портман, окончательно позабыв про подростковую щепетильность, разделась перед камерами. Изменились и ее интонации в интервью: жестокий мир взял свое. «Я не пуританка. У всех были ночи, за которые им стыдно, вот и у меня было несколько пьяных ночей. Просто я не делаю это стилем жизни», - говорила она в 2008-м.

А еще через несколько лет с Натали связался Даррен Аронофски. Он давно думал о том, чтобы снять фильм про балет, какое-то время вынашивал идею фильма о романе между балериной и рестлером. В результате проект распался на две картины о людях, которые полностью отдаются профессии, видя в ней смысл жизни и не щадя ни физического, ни психического здоровья: про рестлера Аронофски снял «Рестлера» с Микки Рурком, а про балерину - «Черного лебедя».

Портман всерьез занималась балетом в детстве, но перед съемками оказалось, что это - почти не в счет: настоящие балерины тренируются годами, неустанно и ежедневно. Натали за пять месяцев надо было хотя бы чуть-чуть приблизиться к их форме. Она села на строжайшую диету, по пять часов в день занималась не только балетом, но и плаванием, а еще всеми видами тренировок в спортзале. «Все тело должно было поменять структуру!» - причитала ее партнерша Мила Кунис, которой пришлось пройти через то же самое. Но в результате роль трепетной, медленно сходящей с ума Нины (получившей имя в честь героини «Чайки») принесла Натали «Оскара».

Портман всерьез занималась балетом в детстве, но перед съемками оказалось, что это - почти не в счет

За статуэткой она выходила на сцену, будучи глубоко беременной. На съемках «Черного лебедя» Натали познакомилась с танцовщиком и хореографом Бенжаменом Мильпье, c которым у нее начался роман. О всех своих предыдущих романах она не распространялась, будучи человеком весьма закрытым, но тут уж молчать было сложно, да и незачем. В июне 2011-го у Натали и Бенжамена родился сын Алеф, а еще через год они поженились (ради жены Мильпье перешел в иудаизм). Второй ребенок, дочь Амалия, появилась на свет в феврале 2017 года, Натали не смогла из-за этого присутствовать на очередной церемонии вручения «Оскаров» - а ее в том году в третий раз номинировали за роль Жаклин Кеннеди в драме «Джеки». Впрочем, на этот раз «Оскара» ей не дали, так что не жалко.

«ТРИ ПОРОСЕНКА» В ПАНДЕМИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ

Нельзя сказать, что в последние годы ей очень везло: проекты, на которые она делала ставки («Песня за песней»,«Бледная синяя точка», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована») производили впечатление в лучшем случае на фестивальную публику, да и то не очень большое. В 2022 году Натали вернется в мир блокбастеров: только что закончились съемки фильма «Тор: любовь и гром». Портман играла Джейн Фостер - любовный интерес скандинавского бога грома и «мстителя» Тора - в фильмах 2011 и 2013 года, а потом как-то незаметно свалила из вселенной Marvel (причем ее отсутствие никак толком не объяснялось). Зато теперь она все наверстает: ее героиня превратится из обычной женщины в женскую версию Тора.

На съемках «Черного лебедя» Натали познакомилась с танцовщиком и хореографом Бенжаменом Мильпье, c которым у нее начался роман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А во время пандемии и самоизоляции она публиковала в сети видеоролики, в которых учила людей готовить веганскую еду, и сочиняла сказки. Сборник «Небылицы Натали Портман» вышел в октябре 2020 года, в нем актриса пересказала своими словами знаменитые сюжеты - от басен Эзопа до «Трех поросят». Она не скрывала, что главной аудиторией сказок были ее собственные дети, но подумала, что они могут быть интересны и другим. В интервью она рассказывала, что дети пока не смотрели «Звездные войны» с ее участием - «диковато, если они будут воспринимать меня не только как маму, а еще и как-то иначе». Но рано или поздно она планирует все-таки показать «Эпизод I» Амалии и Алефу: «Мне очень повезло стать частью того, что входит в воображаемый мир любого ребенка. И будет очень здорово немножко впечатлить своих детей!»

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