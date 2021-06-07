Зачем Зеленский умоляет Байдена о встрече

Владимир Зеленский - политик несамостоятельный и выполняет исключительно волю каких-то «кураторов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Те, кто утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский - политик несамостоятельный и выполняет исключительно волю каких-то «кураторов» из Вашингтона, посрамлены. Зеленский в интервью американскому порталу Axios позволил себе такую жесткость по отношению к США и ее президенту Байдену, что аж дух захватывает.

Судите сами. «Сколько жизней украинцев стоят отношения между Соединенными Штатами и Германией?» - гневно вопрошает он, комментируя объяснения Белого дома по поводу снятия санкций с немецкого оператора «Северного потока-2». Дескать, важность для Вашингтона сохранения хороших отношений с главным союзником в Европе вовсе не оправдывает американцев, «подставивших» украинцев под российский агрессорский каток. Потому что газопровод в обход Украины, повторил Зеленский уже ранее высказанную в интервью немцам свою мысль: «Это оружие, настоящее оружие ... в руках Российской Федерации».

А дальше - полная жесть:

- Это не очень понятно... что патроны к этому оружию, возможно, могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты.

Ну кто еще вот так, прямо в глаза скажет Байдену такое? Кто не побоится последствий, а вдруг он обидится, не так что поймет…

Но, гневно повращав глазами и даже признавшись, что пребывал в ярости, когда не по доверительным каналам, а из прессы узнал об отказе Вашингтона бороться за остановку строительства трубопровода-оружия, Зеленский все же сбавил тон: теперь он просто «разочарован в США». Более того, у главного западного партнера Киева, продолжил он, есть еще возможность реабилитироваться и в последний момент «перехитрить Россию и спасти Украину», остановив проклятый газовый поток. Как? И вот тут новый перл артистичного президента: Байден может повторить то, что делал великий американский баскетболист Майкл Джордан, который убаюкивал противников «ложным чувством победы», а затем «хватал победу в самую последнюю минуту».

Очень яркое сравнение. Невольно перед глазами возникают налитый мускулами чернокожий атлет, летающий по площадке, и престарелый немощный президент, по несколько раз спотыкающийся на трапе самолета. Может, Зеленский все еще гневается на американского лидера и специально бесстрашно «троллит» его? Тогда он, однако, переходит все допустимые границы. Или он всерьез? Поди его разбери.

Ведь главная «заява» интервью Зеленского тоже оставляет в недоумении: украинский президент буквально вымаливает у Байдена возможность встретиться с ним до того, как тот окажется лицом к лицу с Путиным в Женеве, чтобы сообщить что-то очень-очень важное. Настолько важное, что он готов побеседовать с американским президентом «в любой момент и в любой точке планеты». До саммита Россия-США осталась неделя. У Зеленского, видно, есть такая информация, которую, как поясняет он в интервью, «нельзя по телефону».

Когда знакомишься с этим интервью украинского президента, честное слово, впечатление такое, что читаешь сценарий для «Квартала-95» пародии на то, как выстраиваются международные отношения. Потому что, если это не пародия, тогда просто нервный срыв, отчаянная истерика, лихорадочный порыв что-то судьбоносное изменить, поправить в последний момент. Но при этом совершенно ясно: ничего уже изменить невозможно. Ну кто в таких условиях удержится от истерики, когда предельно ясно, что на кону - твоя судьба, а играть будут без тебя.

Американцы, видно, поняли, в каком состоянии сейчас находится Зеленский, и человеколюбиво дали ему «успокоительное»: сообщили, что в понедельник проведут с украинской стороной телефонный разговор, правда, не уточнив, на каком уровне.

В Женеве, как уже сообщил Белый дом, рассчитывают, что, кроме Украины, намерены обсудить также Белоруссию, Иран, Северную Корею, Сирию, Афганистан. Но никто из лидеров этих стран не заламывает театрально руки и не надеется, что американский лидер найдет желание и время выслушать что-то «важное-важное» от них. Ну, как бы помягче выразиться, если за ломберный стол садятся самые главные игроки, то приличной публике вокруг них лучше не суетиться. Отвлекает. Да и что они могут поменять?

Еще одна прозвучавшая в прошедшие выходные назойливая просьба, чуть ли мольба, которая вот-вот перейдет в истеричные упреки и глупые угрозы - примите срочно Украину в НАТО! Хоть тушкой, хоть чучелом, а не то украинский народ разочаруется. Ведь буквально пару месяцев назад Зеленский поднял этот вопрос перед руководством альянса, утверждая, что только так можно решить проблему Донбасса. Старшие товарищи подтвердили уже сказанное не раз: обязательно вступите в НАТО, в исторической перспективе… И вот Зеленский опять о том же: не возьмете нас сейчас - вина за гибель украинской демократии будет кровью стекать с ваших рук.

Крикливость, переходящая в истерику, маниакальное желание привлечь к себе внимание всего «цивилизованного мира» и конвертировать его в политическую, финансовую и военную поддержку - фирменная черта постмайданной Украины. Ведь теперь она держит оборону всего демократического Запада перед лицом российской агрессии! Ничего не напоминает? Один в один Грузия при Саакашвили, еще до войны 08.08.08.

В то время очень точный диагноз тбилисским «революционерам» дал грузинский философ Гела Бараташвили: беда его страны в том, что она «не может обеспечить своей элите место в рядах мировой элиты без постоянных вызовов и скандалов... Очень скоро мировая интеллектуальная элита выяснит то, что давно стало понятным для широких масс: Грузия - это страна экзистенциально-скандалистского фундаментализма. В Грузии сложилось фундаментальное несоответствие между возможностями и амбициями».

Надо только поменять «Грузия» на «Украина». Потому что украинские философы такого диагноза своей стране не ставят. Да там и честных философов, похоже, уже нет. А лицедеи от политики на критичный самоанализ не способны.