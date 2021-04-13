Зеленскому очень НАТО: Что будет, если Украина вступит в Североатлантический альянс

Президент Зеленский наконец-то сформулировал свое представление об окончании гражданской войны на востоке Украины: путь к миру в Донбассе — вступление в НАТО. Фото: REUTERS

Президент Зеленский наконец-то сформулировал свое представление об окончании гражданской войны на востоке Украины: путь к миру в Донбассе — вступление в НАТО. Об этом он неделю назад заявил в разговоре с генсеком Североатлантического альянса Столтенбергом. И Киев в авральном порядке бросился вступать в военный блок Запада. Ну, прям, «хочу-немогу»…

В конституцию Украины пару лет назад включили положение о «необратимости европейского и евроатлантического курса». Еще на Бухарестском саммите альянса в 2008 году его участники «пришли к соглашению о том, что эти страны (Украина и Грузия) станут членами НАТО». Но когда - сказано не было. Это как на вопрос малыша «А когда я вырасту?» ответить: «Вырастешь обязательно!» Пять лет назад сроки уточнил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: раньше чем через 20-25 лет не получится.

Но Украине приспичило именно сейчас - война же с Россией вот-вот грянет! Сначала отреагировали американцы, для которых такая поспешность вряд ли была неожиданной. Дав ясно понять, что они «за», Штаты пояснили, что окончательное решение должны принимать союзники по блоку. И Зеленский сел за телефон. Премьер Канады Трюдо и британский премьер Джонсон поддержали его евроатлантические устремления. То же самое сделали поляки, а литовцы - куда же в серьезных делах без них! - даже заявили, что поднимут перед союзниками вопрос о предоставлении Украине ПДЧ (план действий по членству в НАТО).

Правда, молчит Берлин и Париж. Да и в других европейских столицах не спешат давать повода для надежд на столь желанное для Зеленского ПДЧ. При этом, конечно, выражают солидарность с ним перед угрозой «российского вторжения». Но менять бухарестский пассаж о «неизбежности в будущем» не спешат.

Одним из главных критериев для стран, желающих вступить в военный альянс Запада, является решение всех территориальных споров с соседями и отсутствие вооруженных конфликтов на своей территории. Ведь в Вашингтонском договоре (о создании НАТО) есть известный 5-й пункт: в случае нападения на одного из членов блока все союзники приходят ему на помощь.

Здесь Зеленскому и пришедшему с ним к власти «95 кварталу» просто диву даешься! Ведь ясно написано: «больным вход в учреждение запрещен». Нет, ломятся. Творческие люди все-таки очень наивные, и стоит доверительно подсказать им, как можно затопленную квартиру починить за счет соседей, заверив их в своей к ним любви и почтении, они и верят.

Честно говоря, случай из разряда «Если бог захочет наказать…». Неужели лидер Украины и его блистательная свита действительно верят, что смогут воевать с Россией войсками стран НАТО? Неужели даже пример Грузии, которой перед ее нападением на Южную Осетию западники какие-то «знаки» дали, да она их, как потом уточнила Кондолиза Райс, «не так поняла», ничему не учит?

Украине приспичило именно сейчас - война же с Россией вот-вот грянет! Фото: REUTERS

Впрочем, может, наоборот, конфуз Саакашвили как раз и научил Зеленского: Запад может обещать что угодно, но действительно заставить его воевать за Донбасс можно только став одним из «стаи», в которой действует магическая 5-я статья. Наивно? Да. Но это - от отчаяния.

Ведут самого творческого президента Украины, как известно, американцы. А они, что доказано уже не раз, предпочитают играть вдолгую. Вряд ли нынешнее обострение ситуации вокруг Донбасса приведет к реальному конфликту Украины с Россией. Со стороны Москвы все, что требовалось, уже сказано. Со стороны Запада, хочется верить, услышано. А Киевом, скорее всего, получена новая вводная: кричать как можно громче «Убивают! Помогите!»

В чем интерес американцев? Заставить тех из своих союзников, которые осознают самоубийственность для Украины вступления в НАТО, изменить свою позицию. Как? Нагнетая до предела страсти по поводу грядущей «российской агрессии». И если уж не можем непосредственно ввязаться в неотвратимо приближающийся военный конфликт, то хотя бы охладим «зарвавшихся русских» тем, что в ускоренном порядке и вопреки собственным правилам - но тут случай особенный! - сделаем первые шаги по приему Украины в альянс, предоставив ей в порядке исключения ПДЧ. Понятно, кому из своих американцы здесь руки выкручивают. Но очень заманчиво уже формально застолбить украинскую территорию за собой, сняв последние условности и получив право делать на ней все, что хочется.

Вот и глава офиса Зеленского Ермак завопил: «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада». А значит, американцам следует разместить на украинской территории зенитные ракетные комплексы Patriot. До последнего времени роль «форпоста свободы» перед угрозой с востока считалась прерогативой прибалтов.

Не отстают и сами американцы. Вот что пишет корреспондент CNN, сопровождавший Зеленского в пиар-визите на «передовую»: «На фоне растущей напряженности в отношениях с США и их западными союзниками российские войска снова были замечены в движении через границу, что вызвало опасения, что война может быть возобновлена. Появилось видео с мобильного телефона, на котором видно, как российские бронетанковые колонны движутся к украинской границе. Были замечены танки и артиллерийские орудия, перевозимые по железной дороге. Кроме того, сообщалось о наращивании сил в Крыму.

Какие вам еще доказательства подготовки русских к агрессии? Вот же: «видео с мобильного телефона», «были замечены… сообщалось…». Неужели Запад бросит украинцев под гусеницы русских танков? Ну и что, что эти танки, как доказала официальный представитель МИД России - на самом деле украинские.

Но не все на самой Украине готовы кричать «Караул!» В минувшие выходные на, пожалуй, единственном оставшимся в стране вменяемом телеканале «Наш» шла дискуссия о членстве в НАТО между депутатами прозеленского большинства и представителями оппозиции. Последние совершенно убедительно и доказательно объяснили: вступление в военный альянс Запада - гибель Украины, потому что Россия этого просто не допустит. Как? Спросите у Грузии. Единственный шанс на существование и развитие страны - ее внеблоковый статус.

Понятно, что у Зеленского свой интерес: на фоне полной разрухи и обвала всего, что валится, срочно нужна значимая «перемога», какой без нее второй срок? Но искать славы в реальном бою и выиграть реальную войну с Россией - он же не дурак. Он - комик. Вот разыграем щас всех: «Русские идут! Русские на пороге Европы!» - нам и обломится ПДЧ. А что, вполне прокатить может, если американцы подсобят. Вот это «перемога» будет, так «перемога»! Ну, кто тут самый крутой?

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