Путин закрыл небо для НАТО. Что это значит

Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был единогласно принят Госдумой. 2 июня за денонсацию проголосовал и Совет Федерации, - тоже единогласно. Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org

Случилось то, о чем так долго Россия предупреждала США и НАТО. Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Что это значит?

Чтобы понять смысл проблемы, надо идти от истока.

Международный договор «Об открытом небе» был подписан еще в 1992 году в Хельсинки. И разрешал «свободные полеты невооруженных разведсамолетов в небе стран-подписантов». Цель - укрепление доверия через взаимный контроль за военной деятельностью. Таких стран в Договоре набралось 34.

И поначалу Договор выполнялся без проблем. А затем американцам словно «шлея под хвост попала» - они стали отказывать нашим офицерам в осмотре с высоты районов США. За россиянами «не заржавело»: когда штатовцы попросились посмотреть на районы с нашими военными базами в Южной Осетии и Абхазии, Москва нашла повод отказать. «Алаверды».

Затем мы просили разрешения облететь базу США на Гавайях. Отказ.

Американцы возжелали взглянуть с воздуха на Калининградскую область – отказ.

Мы сделали запрос на осмотр Аляски. Отказ.

Спецам США захотелось проинспектировать с неба Крым, - наш Генштаб счел такой визит «нежелательным».

Российские политики и военные много раз призывали Вашингтон не хоронить Договор, а попытаться найти компромиссы. Не помогло. Пентагон убедил Трампа, что из «Открытого неба» русские видят больше, чем положено. США денонсировали Договор. Москва не спешила. Тем более, что из Госдепа США поступали (правда, невнятные) сигналы о возможности реанимировать соглашение.

Более того! Наш МИД пытался спасти Договор, предлагая оставшимся в нем участникам дать письменные гарантии, что они не будут передавать полученную в российском небе развединформацию в США. Идея была наивной: большинство стран-подписантов «Открытого неба» - члены НАТО, и все они давно и исправно таскают «в клюве» добытые сведения в Вашингтон.

В общем, спасти «Открытое небо» не вышло. Пришлось закрывать. Москва никакой трагедии после выхода США из «Открытого неба» не делает. А свое дальнейшее участие в нем считает бессмысленным.

Ну и что теперь?

Уровень доверия и «военной прозрачности» между США и Россией (или между Россией и НАТО) после похорон Договора вернулся во времена «холодной войны». Лопнула еще одна скрепа безопасности.

Теперь России придется сильнее напрячь свою космическую и радиотехническую разведку… Впрочем, США и их союзникам тоже. Американские бзики, маниакальная подозрительность и глупая «бескомпромиссность» обходятся очень дорого. Всему миру.