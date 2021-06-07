"Просто адище": измученной болями Лере Кудрявцевой стало хуже

Лера Кудрявцева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева в последние месяцы сама не своя. Телеведущую подводит здоровье. 50-летняя звезда настолько измучена болями и обессилила, что боится за свою жизнь.

Лера Кудрявцева оказалась в клинике из-за проблем со здоровьем. Она рассказала, что чувствовала большую усталость, поэтому решила пройти обследование и ряд процедур по восстановлению. Звезда пожаловалась на ухудшение состояния.

Который день Лера не в силах справиться с дикими головными болями. Они изматывают ведущую. Помимо этого она чувствует резкий упадок сил. "Это просто адище. Сейчас мне поставили в попу укол, я хотя бы часик поспала. Хочется в лес пойти погулять, а сил нет", - поделилась Кудрявцева с поклонниками.

Она еле-еле смогла дойти до бассейна с термальной зоной. Лера сдала расширенный анализ крови, из результатов которого станет понятно, что не так с ее здоровьем.

За последние месяцы Кудрявцева уже несколько раз оказывалась на больничной койке. Сначала она упала с лестницы дома. В результате артистка сломала крестец.

В марте телезвезде стало плохо прямо на съемках и ее срочно увезли в реанимацию. Причиной недуга стали переутомление и стресс. "Сил совсем нет. Какая-то хроническая усталость, ресурсы на нуле, с нервами какая-то беда", - едва сдерживая слезы, жаловалась блондинка.