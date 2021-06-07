РУСАДА получило план восстановления статуса соответствия от ВАДА

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Исполняющий обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов сегодня сообщил, что Российское антидопинговое агентство получило от ВАДА план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА в течение двухлетнего периода для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью факт выполнения РУСАДА условий восстановления в соответствии с решением арбитражного суда (CAS) и нормами международного стандарта по соответствую кодексу WADA подписавшихся сторон», - сказал Буханов и добавил, что план максимально учитывает принцип равноправия сторон и имеет обеспечительное значения решений CAS.

Напомним, что в декабре 2020 года CAS частично удовлетворил требования ВАДА и предписал российским спортсменам два года выступать на крупнейших соревнованиях в нейтральном статусе, без гимна и флага страны. Напомним, что после этого на недавних чемпионатах мира наши фигуристы, лыжники, хоккеисты и представители других видов спорта выступали под эгидой своих федераций или Олимпийского комитета России. А на церемониях награждения, вместо гимна России, исполнялась музыка Чайковского.

Коме того, в эти сроки международным федерациям по видам спорта запретили проводить в России всемирные соревнования. Несколько чемпионатов мира были отменены и перенесены в другие страны. Впрочем, календарь после пандемии еще не восстановился, так что и здесь возможно послабление в различных видах спорта.

Отметим, что европейские и клубные турниры под этот «всемирный запрет» не попадают. Например, Россия получила дополнительные матчи футбольного Евро, от которых из-за пандемии отказался Дублин.

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