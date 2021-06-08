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Общество8 июня 2021 7:04

Станет ли меньше преступлений, если разрешить свободный оборот оружия

Разбираем популярные мифы на опыте других стран
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Станет ли меньше преступлений, если разрешить свободный оборот оружия.

Станет ли меньше преступлений, если разрешить свободный оборот оружия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После трагедии в Казани, где вооруженный 19-летний парень застрелил в школе 9 человек, снова стали обсуждать, как нам защитить себя и наших детей. Идеи примерно одни и те же: ужесточить правила выдачи оружия и, наоборот, раздать народу стволы, чтобы преступники знали, что нарвутся на суровый отпор, усилить охрану и работу полиции...

Впрочем, если непредвзято изучить опыт других стран, станет ясно, что в этой теме есть множество мифов, а вот универсального рецепта безопасности, похоже, нет.

МИФ 1

Чем лучше вооружен народ, тем меньше преступлений

Иногда к доброму слову хочется присовокупить и более весомый аргумент.

Иногда к доброму слову хочется присовокупить и более весомый аргумент.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярная теория гласит: россиянам просто нечем защищаться. Мы бы сами, дескать, дали отпор преступникам, да голыми руками сделать это не так-то легко. Вот, мол, в США, где народу в 2,5 раза больше, чуть ли не у каждого совершеннолетнего ствол, а то и два, а убийств случается наполовину меньше.

Но стоит посмотреть на другие типы преступлений, от которых можно было бы защититься пистолетом, как уверенность во всесильности огнестрельного оружия пропадает. Изнасилований и грабежей в США больше в разы и даже в десятки раз!

А если проанализировать данные по другим странам, вся логика таких рассуждений пойдет прахом. Вот в многонаселенной Индии оружия у народа очень мало, но и преступность низкая. Похоже, прямой связи тут все-таки нет.

Вооружены и очень опасны.

Вооружены и очень опасны.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

МИФ 2

Чем больше полицейских, тем спокойней на улицах

Каждому хочется думать, что, случись что-то плохое, на помощь придут натренированные люди, которые как раз за это жалованье получают. Но безжалостная статистика может лишить нас такой надежды.

В тех же Штатах людей в погонах почти в два раз меньше нашего, если пересчитать на 100 тысяч населения. Это (или арсенал у каждого в подвале) спасает от убийств, но не ограждает от других преступлений.

- Это наглядный пример того, как не надо оперировать статистикой. Из огромного массива данных берутся две позиции и делается универсальный вывод. Но если добавить больше информации, стройная картина изменится, - говорит «Комсомольской правде» Двора Дено, профессор криминологии Фордемского университета, одной из старейших юридических школ в США. - Вот в Литве полицейских в пересчете на 100 тысяч человек гораздо больше, чем в США, а уровень убийств примерно такой же. В соседних друг с другом Норвегии и Швеции на каждые 100 тысяч человек приходится, наоборот, куда меньше полицейских, чем в других европейских странах, но в одинаковой пропорции, а в Швеции почему-то убивают в 2 раза чаще, чем в Норвегии. И это притом что в Скандинавских странах легально приобрести оружие не так уж и сложно.

А ведь есть еще Ямайка, которая ломает любую логику. Там чуть ли не больше всего стражей порядка на душу населения, но и по убийствам этот остров в тройке лидеров.

Видимо, важно не только число полицейских.

Моя полиция меня бережет.

Моя полиция меня бережет.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

МИФ 3

У преступности нет национальности

Если посмотреть на сводную статистику умышленных убийств в мире, станет очевидно, что человеческую жизнь ценят меньше в странах с низким уровнем жизни, а также там, где тлеют военные конфликты или иные противостояния.

Значит ли это, что в старушке Европе все благополучно? Казалось бы, вполне. Там, где живут побогаче, все спокойно (в Швейцарии, например, держится показатель 0,5 убийства на 100 тысяч человек), там, где победнее, случается всякое (Латвия и Молдавия - почти 4).

Но тогда почему все так неодинаково в более чем благополучных Швеции и Великобритании?

- Об этом не принято ни писать, ни говорить, - заверил «КП» ведущий американский криминалист Кристофер Юген. - Все понимают, что огромную роль при совершении преступлений играет фенотип*. Но дать даже деликатное определение этому в мире не смогли, поскольку сравнительно четкие фенотипы присущи представителям определенных рас и национальностей, а в эпоху политкорректности, как известно, «преступник национальности или цвета кожи не имеет».

Нигде в мире уже давно не публикуют подобного рода статистику, а продвинутым западным СМИ запрещено даже делать намеки на то, что конкретное убийство совершил афро- или латиноамериканец, выходец или иммигрант из какой-то азиатской или ближневосточной страны.

- Но все это сравнительно легко вычисляется: в СМИ, на сайтах правоохранительных и судебных органов и в соцсетях анализировались фотографии и фотороботы подозреваемых, арестованных, приговоренных к суду за убийства, а также их иммиграционный статус, имена и фамилии, - продолжает Юген. - Результат, так упорно и политкорректно скрываемый: подавляющее большинство убийств в странах, которые мы не относим к третьему миру, совершают представители вполне четко определяемых рас и национальностей: в США это афро- и латиноамериканцы, в Европе - иммигранты из стран Магриба (сюда входят Тунис, Алжир, Марокко, Ливия, Мавритания и Западная Сахара), Ближнего Востока и Косово.

Швейцария неохотно и крайне мало принимает беженцев, чей фенотип обладает определенными и ярко выраженными чертами - допускает и поощряет насилие в семье, борьбу за определенные религиозные идеалы, не воспринимает труд как источник существования. Вот и криминогенная обстановка там заметно спокойнее, чем в Великобритании, где иммигранты уже давно составляют значительную долю населения.

- Существует даже термин - «криминальная гомогенность». Его используют, например, при сравнении количества убийств, - подводит итог Юген. - И вот что он почти всегда показывает (но о чем никогда не пишут): в мирное время количество преступлений против личности и убийств резко возрастает, когда в населенном пункте или местности появляется все больше и больше «чужаков» - представителей других этносов или религий. Именно они чаще всего выбирают оружие как средство борьбы за лучшую, по их понятиям, жизнь и место под солнцем.

*Фенотип - совокупность всех признаков и свойств особи, формирующихся в процессе взаимодействия ее генотипа и внешней среды.

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