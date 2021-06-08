Вашингтон указал на ложь в сообщении Киева о беседе Зеленского с Байденом: «Не вводите в заблуждение!»

Офис Зеленского упираться не стал и новость поправил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу после переговоров на сайте президента Украины появилась новость, где говорилось, что американский лидер «подчеркнул ... важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО». Так вот, именно это — не правда. Вашингтон отрицает, что Байден это говорил: «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись о разговоре», - заявили в Совете национальной безопасности Белого дома.

Скандал. Офис Зеленского упираться не стал и новость поправил. Теперь там говорится так: «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе». Другими словами, украинская сторона просто вложила свои слова Байдену в рот. Кстати, в самом Белом доме не стали комментировать поддерживает ли президент США такой ход событий или нет.

План действий по членству в НАТО — документ, это по сути перечень параметров, под которые надо подогнать страну, чтобы вступить в Альянс. Этой бумагой уже воспользовались ряд государств, например, Албания, Черногория или Хорватия. Сейчас под этот план пытается подстроиться Босния и Герцеговина. Упрашивает дать этот план Грузия и с 2019 года Украина.

Тогда Верховная Рада поправила конституцию и черным по белому там прописала, что их страна на всех парах держит курс на полноправное членство и в Североатлантическом Альянсе и в Евросоюзе. И даже, как считают в Киеве, не безрезультатно — в прошлом году Украина получила статус «партнера с расширенными возможностями».

Владимир Зеленский уверен, что только вступление в НАТО позволит закончить войну в Донбассе. Российский МИД в ответ заявил, что это приведет только к эскалации конфликта.

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