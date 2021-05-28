Андрей Малахов в ярости плеснул водой в известного телеведущего

Андрей Малахов в передаче "Осторожно, Собчак".

Андрей Малахов один из самых известных телеведущих. Звезда экрана помимо прочего полюбился миллионам россиян за чувство такта и умение сглаживать конфликтные ситуации. Однако в эфире одного из шоу артист не сдержался.

Андрея Малахова пригласили в качестве эксперта в новое шоу. Суть передачи сводится к тому, что зрители и звездные гости пытаются отгадать, кто из шести незнакомцев на сцене профессиональный певец, а кто нет.

В передаче принимают участие люди разных профессий. "Качество лжи за последний век так улучшилось, что сразу оценить, кто обманывает, а кто говорит правду - невозможно, нужно собрать несколько мнений. Мне кажется, стоит внимательно смотреть на артикуляцию, когда участник выступает под фонограмму. Это самый главный раунд в шоу", - сообщил Андрей.

При этом продюсеры шоу отмечают, что именно у Малахова есть все шансы на то, чтобы вычислить обманщиков. ведь в эфире своих программ он постоянно выводит лжецов на чистую воду.

Сам звездный ведущий говорит, что ему приходится нелегко. Порой, у него сдают нервы.

"Мне обещали, что будет весело! А на деле - нервов больше, чем в «Прямом эфире»! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей", - сообщил он.

При этом в новом выпуске не обошлось и без скандала. Во время обсуждения страсти накалились до предела. Андрей в ярости плеснул водой из стакана в своего коллегу Владимира Маркони. Шоумену не понравилось, что последний пытался запутать экспертов.