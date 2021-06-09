"Нам не дают выступать!": концерты группы "Фабрика" запретили по всей стране

Солистки пожаловались на безденежье из-за массовой отмены шоу Фото: Иван МАКЕЕВ

В следующем году группе "Фабрика", в составе которой сейчас выступают "ветеран" коллектива Ирина Тонева и новенькие девушки - Валерия Девятова и Мария Гончарук (жена телеведущего Дмитрия Хрусталева. - Ред.), исполнится 20 лет. Но "фабрикантки" уверены, что у них все еще впереди.

- Пока есть порох в пороховницах, желание, вдохновение, - будем петь, - рассказали солистки kp.ru на премии "МУЗ-ТВ". - Главное, что наш продюсер Игорь Матвиенко молод душой: мы верим, что его хватит еще на множество хитов.

При этом, гнаться за трендами "девушки фабричные" не собираются.

- Нам, конечно, приходится иногда снимать ТикТок, но это все не наша история, - призналась Мария Гончарук. - У "Фабрики" есть свой стиль, и мы надеемся, что музыка, которую мы исполняем, скоро снова будет в моде. Хочется петь о настоящей русской душе, о женской любви, что мы и делаем.

Однако, петь в коронакризисную годину у "Фабрики" получается все реже. Удивительное дело: пока другие артисты ездят по гастролям, шоу группы отменяют одно за другим. Почему так происходит, непонятно не только зрителям, но и самим музыкантам.

- Группа "Фабрика" за эти месяцы стала каким-то запретным коллективом, - поделилась наболевшим Гончарук. - Почему-то везде, где мы должны были выступать на Дни города, концерты отменили. При этом другие звезды благополучно выступают и собирают по 500 тысяч народу на площади! Но как только нас куда-то зовут, начинаются проблемы: сначала шоу под вопросом, а потом и вовсе не дают разрешения. Давайте уже как-то определимся: либо все не работаем, либо даем концерты без ограничений. Начинает раздражать!

Единственное, что спасает солисток в это нелегкое время, - выступления по Зуму да в Инстаграме. Хотя такие мероприятия - палка о двух концах.

- В пандемию пришлось участвовать в онлайн-концертах, но мы от них не получали такого удовольствия, как от живых выступлений. Да и дохода особо не получали, - подметила Ира Тонева. - Новый год, например, мы провели в студии - участвовали в новогодних интернет-корпоративах. Слава богу, их было немного, потому что на самом деле это очень странные ощущения...

Отдыхать летом "фабрикантки" не собираются: у них только-только появилась надежда на скорые выступления. Да и денег на модные курорты у солисток нет. "Даже билеты не на что купить", - признались "Комсомолке" солистки.

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