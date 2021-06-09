"Вы пригрели возле себя бесталанных паразитов": продюсер Лободы резко ответила на обвинения Киркорова

Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ровно сутки потребовалось продюсеру Светланы Лободы, чтобы ответить на скандальные слова Филиппа Киркорова. Нателла Крапивина прокомментировала каждый пункт из обличительной речи певца.

Скандал между Филиппом Киркоровым и продюсером Светланы Лободы набирает обороты. После прошедшей премии Муз-ТВ Нателла Крапивина в своем блоге разразилась гневной отповедью, назвав увиденное "цирком уродов". А перед этим высказалась в адрес странной "свадьбы" Филиппа Киркорова и бывшего любовника Ольги Бузовой во время премии. Нателла под фотографией Киркорова в белом костюме, взявшего под ручку Давида Манукяна в черном, написала: "Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Филипп Бедросович записал видео ответ на публичное унижение. Певец прямо указал, что Лобода украла номер у Бейонсе. "Многим артистам далеко до вас. Потому что так честно воровать номера других артистов... Девочки, где вы учились, я преподавал", - чеканя каждое слово, выдал Филипп.

Не оставил он без внимания и явные намеки Крапивиной: "Расчленить меня на шашлыки? А оскорбления и угрозы в соцсетях, Нателла. Я исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках".

После чего сравнил Лободу и Крапивину с насекомыми: "Вы все еще ползаете, как гусеницы, и лишь судьба решит - раздавят вас или из вас получится бабочка".

После этого в конфликт певца и Нателлы вмешались многие представители шоу-бизнеса. Конечно, все ждали, как же Крапивина отреагирует на заявления Филиппа Бедросовича. Нателла записала видео. Сайт kp.ru приводит его без купюр.

"Друзья, впервые за 12 лет у меня есть возможность говорить то, что я думаю, и не бояться своими высказываниями навредить своему артисту. Уважаемый Филипп Бедросович, народный вы наш артист Российской Федерации, обладатель ордена почета, лауреат всевозможных премий, кумир миллионов, отец двоих детей. Мой комментарий, с которого все началось, безусловно, не самый корректный, я им не горжусь. Но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль. На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд в рэпера, потом на 15 секунд - в жениха Бузовой. А после - в жену Киркорова.

Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария, пока зачитывали текст, состряпанный вашим копирайтером. Представить меня гомофобкой и не толерантной грубиянкой. Но я всем своим образом жизни ежедневно доказываю свою толерантность. А вот вы в нее только играете. Вы не делаете каминг-аут и не привлекаете внимание к проблемам ЛГБТ в нашей стране. Вы просто тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей сообщества, которых вы, кстати, в одном из своих интервью называли "голубой стаей и людьми с недостатками", практически не рукопожатными.

На премии Муз-ТВ мне было ужасно грустно наблюдать, какую неловкость испытывали настоящие большие артисты, к которым я отношусь с огромным уважением. Они годами завоевывали право стоять на сцене, настоящие Илоны Маски от профессии. А есть бездари, у которых в руках случайно оказался микрофон. И именно их я называю "цирком уродов". И я рада, что вы себя в нем чувствуете комфортно. И да, возможно, я - "ничтожная гусеница", как вы меня назвали, и маленький человек. Но именно меня вы просили уговорит Светлану сделать вам песню "Цвет настроения синий". И она ее сделала, потому что мы помогаем не только молодым артистам, но и "голым королям", когда им очень нужна помощь. Кстати, мы безмерно рады, что эта песня подарила вам новую жизнь. С тех пор вы настойчиво предлагаете Светлане дуэт. Буквально пару месяцев назад звонили и снова просили, на что в очередной раз получили отказ. Может, именно в этот момент вы затаили обиду, Филипп. А мой комментарий просто пришелся к месту.

Вы обвиняете нас в плагиате. Кто? Король ремейков с неочищенными правами. Это мощно, Филипп. Ваш репертуар - это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски от авторов по всему миру. Вы переобуваетесь в воздухе, бьете женщин, унижаете журналистов. Устраиваете истерики, враждуете со всем шоу-бизнесом. Это ваша привилегия, это ваш стиль жизни. Часть вашего нетленного, но, увы, тлетворного образа. И да, уважаемый Филипп. Я думаю, на вас огромная ответственность перед людьми, перед страной, перед вашими детьми. И вашим фриковством уже никого не удивишь, а угрозами никого не запугаешь. Я вас не боюсь, Филипп, потому что на моей стороне - правда. А на вашей - дешевый фарс. Мне вас очень, очень жаль", - резюмировала продюсер.