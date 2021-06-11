Сколько антител должно быть в норме после прививки от коронавируса

Основной и самый эффективный способ защиты от ковида — вакцинация, подчеркивают ученые и врачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость ковидом в нашей стране снова идет вверх. В четверг, 10 июня, зарегистрирован рекордный рост случаев коронавируса, начиная с 24 февраля. За последние сутки диагноз COVID-19 поставлен 11 699 человек. Больше всего новых случаев в Москве, 5245 заражений. Количество умерших в России за сутки 383 человека.

Основной и самый эффективный способ защиты от ковида — вакцинация, подчеркивают ученые и врачи. Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о лечении и профилактике COVID-19. Наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Подскажите, пожалуйста, можно ли прививаться при атопическом дерматите, ведь это аутоимунное заболевание? И если можно, то какой именно вакциной? Ирина.

- Прививаться можно, ваше заболевание не является противопоказанием. Но болезнь должна находиться в стадии ремиссии.

Крайне нежелательно проводить вакцинацию на фоне какой-либо терапии, угнетающей функции иммунной системы. Так как в этом случае есть риск, что антитела не выработаются в протективных (то есть защитных) титрах. Выбрать вакцину вам должен помощь лечащий врач.

? Я переболела ковидом в легкой форме в начале января. На конец апреля показатели антител такие: IgG 5, IgМ 20. Можно ли делать прививку от ковида? Почему так медленно снижаются антитела IgМ - в январе был показатель 32? Из заболеваний у меня сахарный диабет 2 типа и гипертония. Спасибо.

- Сейчас вакцинироваться вам не нужно. Рекомендуется пересдать анализ на антитела через 3-6 месяцев.

Длительно повышенный уровень антител IgM к SARS-CoV2 можно объяснить индивидуальными особенностями иммунного ответа. Возможно, на такое его проявление оказал влияние сахарный диабет.

? Подскажите, пожалуйста, какое количество антител должно быть в норме через 40 дней после прививки? У меня 184, а мужа 1309. Почему такая огромная разница? Какой показатель лучше, как ориентироваться? Заранее благодарна, Ирина

- Критерии, позволяющие судить о том, какое количество протективных антител является оптимальным, не разработаны.

Во-первых, иммунный ответ очень индивидуален - это может касаться и максимально уровня антител, и динамики их снижения. Во-вторых, для различных тест-систем могут быть разные нормы. Самое главное, что и у вас, и у супруга титр протективных антител значительно выше минимального защитного уровня.

? Мне 71 год, после вакцинации «ЭпиВакКороной» через 60 дней проверили антитела специальной ИФА тест-системой «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Результат, как написано в бланке, «сомнительный». Почему такое может быть и что мне теперь делать? Может быть, мне нужна третья вакцинация «ЭпиВакКороной»? Или другой вакциной? Мукатдес Ибрагимович.

- «Сомнительный» анализ не означает, что вы абсолютно не защищены от коронавируса. Так как в случае его проникновения в организм может быстро сработать клеточный иммунитет, который запускает выработку протективных антител. Но, возможно, в вашем случае есть смысл ревакцинироваться. Окончательный выбор вакцины и оптимальные сроки ревакцинации - за врачом, который будет ее проводить.

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