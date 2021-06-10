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Туризм10 июня 2021 14:40

Россия возобновила авиасообщение ещё с 8 странами: В какие из них реально полетят туристы

Хорватия и Марокко - самые интересные для отпускников маршруты среди тех, куда разрешены полёты с 10 июня
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с 8 странами

Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с 8 странами

Фото: Олег ЗОЛОТО

Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с 8 странами (а всего таких стран уже больше сорока), вдобавок к тем, куда уже летают самолеты). Оперативный штаб принял решение о расширении списка открытых направлений ещё 31 мая, о чем «КП» подробно писала.

Впрочем, для туристов на практике доступны далеко не все из этих мест - лишь четверть государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение, готовы принимать наших отпускников. Та же тенденция - и в восьмерке новых маршрутов. Регулярное авиасообщение по решению Оперштаба возобновляется с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, чартерное – с Албанией.

Интереснее всего для туристов этом списке Хорватия. Страна на побережье Адриатического моря открыта для россиян, визы посольство уже выдает (национальные хорватские, также можно въехать по действующему шенгену). Что важно – разрешен въезд именно для отдыха, а не только для обладателей ВНЖ, как в большинстве стран Европы. Мало того, Хорватия признала российскую вакцину “Спутник”. Если прививку не делали – тогда ПЦР максимум за 48 часов до пересечения хорватской границы. Карантина для прибывающих нет, отели и рестораны работают.

Интереснее всего для туристов этом списке Хорватия. Страна на побережье Адриатического моря открыта для россиян

Интереснее всего для туристов этом списке Хорватия. Страна на побережье Адриатического моря открыта для россиян

Фото: Shutterstock

Оперштаб разрешил 2 рейса в неделю по маршруту Москва – Загреб. А вот на курорты - Дубровник, Сплит, Пулу - пока возможны лишь грузопассажирские рейсы (что это такое и какие есть риски, читайте на kp.ru).

Марокко – еще одна страна, готовая принимать российских туристов. Виза в Марокко не нужна, условие для въезда – ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Послаблений для вакцинированных путешественников пока нет. В Марокко интересны как экскурсионные туры по историческим города, пустыне, горным районам, так и отдых на берегу Атлантического океана и Средиземного моря.

Разрешены два рейса в неделю в Касабланку.

В Албанию и Ливан путешественники в принципе прилететь могут, въезд туристам разрешен. Обе страны – на Средиземном море. Однако к массовым курортам они не относились и до пандемии. Албанию в Ассоциации туроператоров России уже назвали перспективным пляжным направлением. Для въезда гражданам РФ не нужна ни виза, ни ПЦР. Но пока чартеры в Албанию лишь в планах, с 10 июня ни один туроператор их не запустил.

Австрия, Венгрия, Люксембург, Маврикий пока закрыты для российских туристов. Рейсами в Европу смогут воспользоваться обладатели ВНЖ, дипломаты, те, кто летит на учебу, лечение, либо по специальным приглашениям.

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