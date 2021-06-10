В Солнечногорске будут судить мужчину, зарезавшего школьника: «Я просто захотел его убить»

Между убийцей и его жертвой не было конфликта. Они не ссорились и не спорили даже. Из показаний обвиняемого следует, что он просто захотел убить ребенка

Всего три месяца потребовалось следователям, чтобы провести расследование громкого уголовного дела о жестоком убийстве школьника. Напомним, 16-летний житель Зеленограда 25 марта этого года приехал погулять в Солнечногорск. Спустя сутки окровавленное тело ребёнка нашли в квартире 26-летнего местного жителя. Дверь была открыта, а самого хозяина жилища, который сразу же стал подозреваемым в совершении убийства, нашли только спустя неделю. На днях дело было передано в суд. И теперь появились ответы на главные вопросы: был ли убийца педофилом, почему схватился за нож и мог ли совершить такое в здравом уме.

Но обо всем по порядку. Днем 25 марта Дима (имя ребенка изменено - прим. ред.) на автобусе приехал в Солнечногорск. Мальчишка и раньше мог вот так выехать из родного города и всегда предупреждал об этом родителей. На этот раз о планах сына мама и папа, семья школьника самая обычная и вполне благополучная, знали. Несколько часов Дима ходил по улицам города, пока на остановке к нему не подошел взрослый мужчина.

- Он как мог заманивал подростка к себе в гости. Обещал пиво и сигареты, предлагал поиграть вместе в приставку, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

И не обманул. В однокомнатной квартире незнакомца действительно были и алкоголь, и курево, и та самая приставка для игр. Но что же случилось? Ответ на этот вопрос абсурдный - ничего.

- Между убийцей и его жертвой не было конфликта. Они не ссорились и не спорили даже. Из показаний обвиняемого следует, что он просто захотел убить ребенка, - сообщил «КП» источник в следствии.

Мужчина взял нож и набросился на ничего не подозревающего школьника. На теле ребенка криминалисты насчитали более 50 ножевых. Вызывать скорую или сдаваться полиции убийца и не думал. Вместо этого он автостопом отправился во Владимирскую область. Спустя несколько суток мужчина осознал, что натворил, и попытался свести счеты с жизнью. В этот момент его и арестовали.

Почти сразу он признал свою вину. Сам мужчина оказался безработным, жены и детей нет и никогда не было, с родителями не общался. По словам соседей и знакомых, он часто злоупотреблял алкоголем, а его квартира напоминала притон, в котором всегда была открыта дверь для всех желающих выпить.

В Солнечногорске будут судить мужчину, зарезавшего школьника

Но, помимо алкоголя, других грехов за ним не водилось. Он ранее не был судим, не стоял на учете ни в психиатрическом, ни в наркологическом диспансерах. Как показала экспертиза, в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям. То есть обвиняемый признан вменяемым.

Судебные слушания начнутся уже в ближайшие дни.

- По статье 105 УК РФ «Убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы. На стадии предварительного расследования следователем проделана значительная работа. Проведено более 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначены и проведены более 10 экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинские, биологическая, дактилоскопическая, - добавила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.