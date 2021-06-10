Столовое серебро за миллионы, шедевры живописи и дюжина квартир: как поделили имущество Петросян и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось, этот суд не закончится никогда, ведь чтобы поделить имущество, его сначала надо посчитать. Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году, с тех пор юморист уже успел жениться, вновь стать отцом, а нажитое в предыдущем браке добро все продолжали терзать в судебных баталиях. Одна только экспертиза совместных богатств звезд "Смехопанорамы" заняла два года, а их описание - более 500 страниц в деле (См. "СПРАВКА КП").

Экс-супруги делили дюжину квартир, библиотеку на 2,5 тысячи книг, коллекцию картин, которую в прессе окрестили их "личной Третьяковкой", предметы антиквариата... Говорили, что общая стоимость этих роскошеств - под 2 млрд рублей, однако, адвокат Петросяна Сергей Жорин эту цифру опровергал: мол, все значительно скромнее.

Так или иначе, свое решение суд вынес 10 июня 2021 года. Оглашать его начали еще днем, и к 21.00 судья все еще зачитывал, кому из супругов что достанется. Тем не менее, как выяснил сайт kp.ru, совместно нажитое имущество поделили в равных долях, как изначально и предлагал Евгений Ваганович. Так что можно сказать, артист выиграл суд у бывшей жены. Елена Григорьевна требовала больше - то 70%, то 80%, но Фемида оказалась беспристрастна: 50/50.

В ходе судебных распрей доходило до смешного. Так, в последних заседаниях Степаненко вдруг выставила экс-супругу счет за еду: все потраченное юмористом на гастролях - где 300 рублей, где 600, - было заботливо посчитано и предъявлено к оплате. К счастью, в этой "смехопанораме" суд участвовать не стал и странную просьбу оставил без удовлетворения.

Кроме того, картину "Старый дуб" Елена Григорьевна насмешки ради требовала оставить мужу, но вышло иначе: по решению суда (или иронии судьбы?) Степаненко стала счастливой обладательницей не только "дуба", но и книг "Современные психопаты", "Оккультизм и сексуальность",

Был и еще один момент, где экс-супруга перехитрила сама себя. По ее инициативе адвокаты заявили к разделу серебряный столовый сервиз. Оценили его втридорога, в сумму с шестью нулями. Артистка настаивала, чтобы посуда досталась мужу, а ей, мол, - компенсация на ту же сумму. Но и здесь все вышло иначе.

А вот Петросян, по данным kp.ru, получит именно ту часть своей коллекции предметов искусства, которую жаждал оставить. Чтобы убедить суд в том, что эти вещи для него действительно ценны, Евгений Ваганович лично приезжал на заседание и несколько часов подробно описывал дорогие сердцу вещицы.

Как именно разделили самые дорогие "лоты" - элитные квартиры в центре Москвы, - неизвестно. Однако, по сути, это не так уж важно: в любом случае экс-супругам достанется имущество равной стоимости. Кстати, так его можно было поделить полюбовно и без всякого суда, но Елена Степаненко надеялась доказать, что Петросян выводил деньги из семьи и покупал квартиры своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Сделать это артистке так и не удалось.

СПРАВКА "КП"

Что делили Евгений Петросян и Елена Степаненко