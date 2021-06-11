Ани Лорак отстояла свой бизнес после секс-скандала с Константином Мелазде

Последние несколько недель для Ани Лорак, которая крайне редко участвует в публичных скандалах, выдались непростыми. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние несколько недель для Ани Лорак, которая крайне редко участвует в публичных скандалах, выдались непростыми. После откровений артистки в программе "Судьба человека", где она намекнула на интимные поползновения со стороны продюсера Константина Меладзе, на нее обрушился шквал критики от сторонников музыканта. И хотя певицу поддержали сразу несколько коллег-женщин - украинская звезда Оля Полякова и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник, давление было так велико, что Лорак в конце концов пришлось отказаться от своих слов, чтобы не раздувать скандал. Она заявила, что ее, мол, неправильно поняли, хотя в это мало кто поверил.

Но кроме этого, после нашумевших откровений у Ани начались проблемы с бизнесом. То ли кто-то намекнул, то ли налоговая сама пришла с проверкой, но выяснилось, что юридический адрес компании "Ани Лорак Продакшн" не соответствует фактическому. Повод, вроде бы, пустяковый, ведь организация Лорак ничем не напоминала фирму-однодневку: платила налоги, демонстрировала миллионные прибыли. Но по закону, на этом основании компанию можно закрыть: так ФНС начала процедуру ликвидации.

Однако, как стало известно kp.ru, свое детище артистке все же удалось отстоять. Сегодня в базе ЕГРЮЛ у "Ани Лорак Продакшн" стоит гордый статус действующей организации.

- История с ликвидацией компаний в связи с недостоверным адресом - на самом деле, очень распространенное явление, - объяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев. - И под каток этого правила попало великое множество самых разных бизнесов, в том числе звездных. Смысл в том, что у любого юрлица должен быть конкретный юридический адрес, по которому фирма реально будет находиться. В противном случае, в базе юрлиц ставится отметка о том, что сведения недействительны. С этого момента у ООО есть некоторое время, чтобы изменить ситуацию, связавшись с проверяющими. Если же этого не происходит, налоговая начинает процедуру ликвидации организации, которая длится несколько месяцев. Таким образом, если фирма никак себя не проявила бы, то ее бы ликвидировали безвозвратно, а руководителя, в данном случае Ани Лорак, наказали: несколько лет она не смогла бы открывать и возглавлять компании.

Похоже, до крайних мер артистка решила не доводить и вовремя исправила все недочеты в работе компании.

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Судя по откровениям экс-участниц «ВИА Гры», кастинги в группу проходили весьма фривольно, а сам продюсер постоянно манипулировал своими «музами» (подробности)