Правнук Сталина Селим Бенсаад о постановке во МХАТе: «До Любови Орловой Бузовой, конечно, далеко, но посмотрим..."

Ольга Бузова в спектакле о Сталине «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова сыграет в премьерном спектакле о Сталине «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького. Внимание общественности приковано к этой новости. Уже сам факт данного карьерного рывка певицы, от «Дома-2» до легендарной сцены, вызывает у театралов «культурный шок». Недавно в инете выложили запись вокала Бузовой во время репетиции, взорвавший рейтинги. Расслышать слов из-за неважной дикции невозможно. Иосиф Пригожин прокомментировал, что «артисты в гробу переворачиваются…».

Не остался равнодушным к ситуации и законный наследник вождя – правнук Сталина Селим Бенсаад (внук его старшего сына Якова Джугашвили).

Селим Бенсаад недоумевает, откуда появился такой ажиотаж вокруг пьесы про Сталина и причем тут Ольга Бузова.

Уже сам факт данного карьерного рывка певицы, от «Дома-2» до легендарной сцены, вызывает у театралов «культурный шок». Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я не знал, кто такая Ольга Бузова, пока со мной не связались из программы ЦТ с Вадимом Такменевым с просьбой о комментарии, – сказал «КП» потомок Генералиссимуса. – Мой представитель Лана Паршина отговаривала меня комментировать, но я скажу. Я слишком долго молчал. Во-первых, мне интересно узнать, почему не посоветовались с семьей Сталина, когда решили ставить эту пьесу? Мы - нормальные адекватные люди, дядя Саша Бурдонский (сын Василия Сталина) был прекрасным режиссером в театре Советской Армии, я ходил смотреть его постановки с мамой Гулей и тетей Тиной Эгнаташвили. Дядя Саша ставил пьесы не только в России, но и в Японии, в Гонконге и многих других странах. У него был прекрасный вкус, и он знал толк в подборе актеров и выборе постановок. Не думаю, что он бы выбрал Ольгу Бузову на эту роль. Она - посредственная актриса, которой далеко до любимой актрисы Сталина Любови Орловой. Но потомки Сталина спокойно реагируют на художественные произведения, где понятно, что все происходящее - чистый вымысел и фантазия режиссера.

Бузовой в данном случае, когда уже назначена премьера, мне хочется пожелать удачи. Пусть поет, кому это мешает? А вдруг произойдет чудо, и она нас удивит? Я не могу судить о пьесе «Чудесный грузин», пока сам не увижу. У нас принято судить о книге по обложке. Вот Бузова, про которую я почитал в интернете, окружена скандалами. До этой истории я о ней вообще ничего не знал. Но я же не знаю, как она поет вживую или ведет себя на сцене. То аудио с репетиции, что гуляет в интернете, я со своим старым слуховым аппаратом не слышу – плохой звук (Селим инвалид по слуху. – Ред.). Так что посмотрим, ждать осталось недолго!

Правнук Сталина Селим Бенсаад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Театр я люблю, но мне лично нравятся классические постановки без современных интерпретаций, как и прадедушке Сталину, который любил ходить в Большой Театр. У меня тоже много связано с Большим Театром, я туда ходил не только с мамой Галиной Джугашвили, но и с тетей Светой (Аллилуевой), когда она вернулась с СССР в 1984 году. Ранее МХАТ им. Горького делал прекрасные постановки, но время проходит, и мы ностальгируем по ушедшему.

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